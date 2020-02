Gina pourrait-elle subir une cure de jouvence Sharpay pour la saison 2 de «High School Musical: The Musical: The Series»?

La finale de High School Musical: The Musical: The Series a fait un excellent travail pour conclure la première saison dans un bel arc, pour ainsi dire. Il a été renouvelé pour la saison 2 et les possibilités entourant l’intrigue sont infinies. Le drame entre des personnages comme Gina et Nini ou Gina et EJ a été écrasé, mais qui peut dire ce qui se passera la saison prochaine? Et s’ils donnent à Gina un peu de relooking Sharpay, alors elle pourrait revenir un peu moins gentille la deuxième fois. Spoilers à venir pour High School Musical: The Musical: The Series.

Sofia Wylie (qui joue Gina dans «High School Musical: The Musical: The Series») sur le tournage de Young Hollywood Studio | Mary Clavering / Young Hollywood / .

Gina a subi un changement de personnage majeur au milieu de la saison

Gina, jouée par Sofia Wylie, a commencé comme la nouvelle fille qui a une tonne de talent et sait à quel point elle est bonne. Elle veut être la star et est déconcertée quand Nini prend la tête. Elle a un peu une ambiance de fille méchante envers Nini, mais une fois qu’elle s’ouvre à Ricky et à certains des autres membres du drame, elle commence à être un peu moins abrasive.

“Une fois que nous commençons à voir la dynamique entre elle et Ricky, nous la voyons vraiment s’ouvrir, devenir plus vulnérable et voir un côté d’elle qui ressemble à une adolescente normale avec des sentiments d’adolescence”, a déclaré Wylie à Hollywood Life le 9 janvier. “Bien sûr, cela vient toujours avec tous les risques effrayants, mais son moment avec Ricky dans l’épisode 9, vous voyez en quelque sorte ce changement dans leur dynamique parce que tant de choses ont changé pour eux deux au cours des dernières semaines.”

Wylie était si bonne dans son rôle, que le showrunner Tim Federle a dit qu’il écrivait plus sur son personnage, selon Entertainment Tonight. “Pour moi, la vraie surprise a été Sofia Wylie, et la profondeur et la portée et l’accès qu’elle a dans sa vie d’actrice sont phénoménaux”, a-t-il déclaré. «Quand elle a tourné cette première scène avec Joshua dans la voiture devant sa maison au retour, j’ai vu une telle tendresse mais aussi tellement de choses qui se passaient derrière les yeux de Sofia qui m’ont fait dire:« Oh mon Dieu, nous devons continuer à écrire. Nous continuons d’écrire à ce sujet. »»

La saison 2 est inconnue, mais pourrions-nous voir Gina revenir à qui elle était?

Donc, avec la saison 2 à un moment donné, il ne fait aucun doute que Wylie sera de retour en tant que Gina, même si sa situation de vie n’est pas encore confirmée. Mais sa progression dans un personnage plus agréable pourrait-elle redevenir méchante, se refaire une beauté Sharpay?

Qu’est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous à la fin de High School Musical, quand Sharpay a fait amende honorable avec Gabriella et Troy en tête, et a chanté “We All All In This Together” avec tout le monde à la fin? Elle est même revenue et a remercié Zeke pour ses cookies. Cependant, quand nous la revoyons dans High School Musical 2, elle est un peu plus méchante et snootier et est prête à briser le cœur de ses camarades Wildcats. Gina pourrait-elle suivre un chemin similaire?

Federle et le reste de la distribution gardent toutes les informations sur la saison 2 très verrouillées, mais Wylie a quelques idées sur où elle aimerait que le personnage aille. «J’adorerais voir ses nouvelles expériences en restant au même endroit parce qu’elle a tellement bougé dans sa vie maintenant. Elle ne peut pas simplement se frayer un chemin à travers, prendre les devants et faire tout ce qu’elle veut parce qu’elle sait qu’elle va bientôt partir », a déclaré Wylie.

«J’aimerais vraiment qu’elle crée des relations permanentes et que je vois presque la peur de ces relations, car elle n’a jamais vraiment vécu rester au même endroit, avoir les conséquences de ses actes et avoir à faire face à ces relations à long terme avec des personnes de son âge. . »Si elle reste avec Ashlyn, alors un mouvement en attente ne pèse pas sur elle et elle pourrait agir différemment. Peut-être qu’elle ne reviendra pas à sa personnalité moyenne depuis le début de la saison, après tout.

Gina pourrait-elle se mettre entre Ricky et Nini, ou prendre la tête de la comédie musicale du printemps?

Et ne vous inquiétez pas; Federle a confirmé que Gina (Wylie) serait de retour. “La seule chose que je vais dire à ce sujet, c’est qu’il est difficile pour moi d’imaginer faire la deuxième saison sans Sofia Wylie, donc c’est autant que je dirai à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas en dire trop.”

Est-ce que Gina pourrait se mettre entre le couple de pouvoir nouvellement réformé, Nini et Ricky? Ce n’est pas une énorme possibilité mais ne dites jamais jamais. Wylie a dit qu’elle voulait voir les relations de Gina se développer davantage. “Je serais ravie de voir ce qui se passera à l’avenir avec Ricky et Nini ou Ricky et Gina”, a-t-elle déclaré. “Aussi, je suis tellement excité de voir ce que sera la comédie musicale. Ce sera un grand changement avec la dynamique avec celui qui prend la tête et celui qui le fait. Je vais certainement ajouter beaucoup de drame à la série. »Même si Gina n’est pas là pour obtenir Ricky, que se passe-t-il si elle obtient une avance dans la comédie musicale du printemps avec lui pendant que Nini est à l’école des arts du spectacle de Denver?

Encore une fois, il y a tellement d’itinéraires à emprunter pour ces personnages, mais rassurez-vous, le drame suivra Gina comme il le sera pour le reste du département de théâtre d’East High.