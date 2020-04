Gina Prince-Bythewood dit que l’argent et le noir pourraient être une série Disney Plus

Gina Prince-Bythewood a récemment proposé une mise à jour sur Silver & Black de Sony et a révélé que le film pourrait devenir une série Disney Plus.

Avec le succès de Venom, Sony se lance dans son propre univers cinématographique Marvel avec Morbius, Venom: Let There Be Carnage et d’autres projets pour le cinéma et la télévision. Un projet Sony-Marvel en préparation depuis un certain temps est Silver & Black, un film en équipe avec Silver Sable et Black Cat.

Gina Prince-Bythewood a été embauchée pour écrire et réaliser le film Silver & Black à un moment donné, mais il a également été envisagé à un moment donné que le film soit divisé en deux parties. Maintenant, il semble que Silver Sable et Black Cat pourraient être explorés dans une série potentielle pour Disney Plus. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Prince-Bythewood a ceci à dire sur Silver & Black:

“(Rires.) C’est un livre! Les choses sont le statu quo de mon côté. J’adore vraiment ce projet et j’espère qu’il peut encore se produire d’une manière ou d’une autre. Il continue de passer par différentes pensées. D’abord, ça allait être les deux, puis la décision a été prise de les séparer. Maintenant, il y a une pensée de “Hé, peut-être que nous l’avons mis sur Disney + en série limitée”, mais je l’aimais plus comme un film avec eux deux. Donc, j’espère qu’un jour cela pourra encore arriver. »

Voici le synopsis officiel du prochain film Marvel de Sony, Morbius:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Morbius devrait actuellement sortir dans les salles le 19 mars 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur l’Univers des personnages Marvel de Sony et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube!

