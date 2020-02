Girafe dit au revoir avec un tendre baiser de son soignant malade du cancer

L’homme a pris soin de cette girafe pendant 25 ans et c’était la dernière fois qu’ils se rencontraient.

Le lien qui se crée entre un animal et une personne qui lui offre une seconde chance à la vie est tout simplement géant. Ce n’est pas une boucle qui peut être rompue avec quoi que ce soit et qui traverse même les obstacles les plus difficiles le long du chemin.

Une girafe a récemment fait ses adieux avec un tendre baiser de son soignant. Il avait un cancer en phase terminale et cette belle girafe ne voulait pas quitter ce monde sans le remercier de l’avoir sauvée de la mort. Cet au revoir émotionnel serait la dernière fois qu’ils se verraient et les larmes ne pouvaient pas manquer.

Mario Elis, 54 ans, est allé sur une civière au zoo Diergaarde Blijdorp à Rottherdam, aux Pays-Bas pour visiter l’animal. Il l’a élevée depuis qu’elle est petite, elle s’inquiète pour sa nourriture, son bien-être et sa sécurité depuis son arrivée depuis plus de 25 ans. Il l’aimait comme une fille.

La gravité de son état l’a empêché de quitter son domicile pour marcher; et après avoir réalisé qu’il ne la reverrait peut-être jamais; Il s’est mis en quatre pour lui rendre visite pour la dernière fois.

La Fondation Ambulance Wish était chargée de préciser les retrouvailles. Mario s’est rendu dans les locaux en compagnie des bénévoles de la fondation et a réalisé son rêve.

Le moment magique s’est prolongé lorsque non seulement son amie a voulu lui dire au revoir, mais d’autres girafes du zoo sont venues lui montrer leur respect. L’homme a pris soin d’eux pendant plus de deux décennies et ils l’ont tous reconnu et salué.

Voici une vidéo qui a été capturée par l’une des personnes présentes. La vidéo montre comment la civière est placée là où Mario est couché près de la clôture qui sépare les visiteurs des animaux et peu à peu les girafes s’approchent pour le saluer, mais l’un d’eux est resté à ses côtés, son préféré .

Il rapproche la tête du visage de l’homme qui l’a protégée pendant plus de 20 ans et il aime son visage, lui montre son amour et lui dit au revoir avec un baiser.

Un moment émouvant qui dépeint une belle histoire d’amour et d’affection. C’est sans aucun doute l’amour le plus pur qui existe.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: