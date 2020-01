Girl Meets Tilt-A-Whirl – / Film

L’amour est déroutant Géant, un film en désordre qui veut avoir son gâteau en entonnoir et le manger aussi. Situé principalement dans un parc d’attractions, Jumbo suit le maladroit et timide Jeanne (Portrait d’une dame en feu Noémie Merlant) qui n’a pas de compétences sociales à proprement parler, au grand dam de sa mère Margarette, constamment bruyante et constamment excitée (Emmanuelle Bercot). Margarette ne voudrait rien de plus que Jeanne pour rencontrer un gars sympa – et un jour elle le fait. Mais le “bon gars” n’est pas du tout un gars. C’est une machine – un Tilt-A-Whirl qui domine le parc d’attractions où Jeanne travaille.

C’est le type de prémisse qui attire l’attention et qui attire immédiatement l’intérêt. Malheureusement, scénariste-réalisateur Zoé Wittock ne semble pas savoir quoi en faire. Il y a beaucoup de messages lourds ici, au point où un personnage dit carrément: “Qui se soucie de qui elle aime si ça ne fait pas de mal à quelqu’un?” Vous pouvez dire que Wittock espère que Jumbo sera un film sur la tolérance et l’acceptation, mais le message est confus.

Cela n’aide pas que tous les personnages ici soient des caricatures. Merlant, si bon dans Portrait of a Lady, passe la majorité du film à pleurer ou à gémir. Merlant avait une tâche insurmontable devant elle: elle devait nous convaincre qu’elle était vraiment amoureuse d’un carnaval. Elle fait de son mieux, mais le script, qui lui associe un dialogue comme “Jumbo m’a donné un orgasme!”, Ne lui fait aucune faveur. Bercot, en tant que mère Margarette, fait également de son mieux, mais elle fait tout dans sa performance jusqu’à 11. C’est une personne stridente, cruelle et offensive – et cela est d’autant plus offensant par les faibles tentatives du film pour la racheter dans le dernier acte. Ensuite, il y a Bastien Bouillon comme le patron de Jeanne Marc. C’est un gars sympa? Un fluage total? Quelque part entre les deux? At-il des sentiments réels pour Jeanne? Jeanne l’aime-t-elle?

Il y avait une question qui n’arrêtait pas de me venir à l’esprit alors que je regardais Jumbo: Qu’est-ce que ce film veut être? C’est si douloureusement sérieux dans sa représentation de l’amour non conventionnel, et pourtant, en même temps, il jette dans des moments de chaos fort et exagéré que je suppose que c’est censé être comique. Ensuite, il y a les scènes avec Jumbo, qui se jouent presque comme un film d’horreur. Le trajet est sensible – ou du moins Jeanne le pense – et il gronde et vrille, faisant des sons similaires aux heptapodes d’Arriving. À un moment donné, Jumbo commence à fuir de l’huile, qui peut représenter ou non du liquide séminal – qui dire? Il en résulte une scène qui semble avoir été retirée de Under the Skin, où Jeanne se retrouve dans une pièce toute blanche lapant l’huile et plongeant son visage dans le fluide visqueux.

Un film dont le personnage principal tombe amoureux d’une machine et clapote son huile est trop unique pour être complètement rejeté, et c’est ce qui rend Jumbo encore plus frustrant. Si ce n’était pas un ensemble aussi bizarre de bizarreries et de mash-ups de genre – est-ce une comédie? une romance? un thriller? un fantasme? – ce pourrait être quelque chose de spécial. On a le sentiment que Wittock a utilisé La forme de l’eau de Guillermo del Toro comme source d’inspiration, mais c’était un film qui savait exactement ce qu’il voulait être. Mieux encore, il a accepté la romance non conventionnelle au cœur de son histoire. Rappelez-vous la scène dans Shape où le personnage de Sally Hawkins informe son amie et collègue Octavia Spence qu’elle a noué une relation sexuelle avec l’homme amphibien. Spencer ne pense pas une fois que c’est étrange – en fait, elle veut les détails juteux. Jumbo, en contraste, veut que nous sachions que l’amour entre Jeanne et Jumbo est bizarre.

Pourtant, Wittock a un grand œil. Les scènes où Jeanne se tient baignée dans les néons rouges et bleus du Tilt-A-Whirl sont magnifiques, et le plan d’ouverture – une séquence de rêve où Jumbo se précipite vers Jeanne, ses roues tournant et projetant une lumière flamboyante, est magnifique. Si seulement le reste du film pouvait mesurer des moments comme celui-ci. Jumbo est une balade qui pourrait valoir le coup une fois, mais ne soyez pas surpris si vous vous en éloignez plus que déçu.

/ Classement du film: 5 sur 10

