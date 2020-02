Gisela monte sur le tapis Oscar 2020 et rencontre les 9 autres Elsas

Les Prix ​​Oscar 2020 Ils auront lieu tôt le matin du 10 au 11 février pour une autre année au Dolby Theatre d’Hollywood. Comme l’a rapporté l’Académie le vendredi 7 février, L’une des performances du Gala sera l’interprétation de “Into the Unknown”, la chanson principale de “Frozen 2”. Pour cela, ils ont rassemblé certaines des actrices et chanteurs qui ont joué leur protagoniste Elsa à travers le monde et, parmi eux, est Gisela, qui représentera l’Espagne.

Avant la représentation en direct du gala, toutes les actrices se sont réunies précédemment pour présentation aux médias. Avec Idina Menzel, les Els du Danemark, l’Allemagne, le Japon, la Norvège, la Pologne, l’Amérique latine, la Russie et la Thaïlande se sont également assis. Gisela a publié l’instantané sur son compte Instagram officiel commentant à quel point j’étais excité en ce moment avec les mots “Enfin, les 10 Elsas ensemble … Moment historique”.

Cette nouvelle a également suscité beaucoup de joie parmi ses collègues et amis, puisque certains anciens concurrents de ‘OT 1’ ont laissé des commentaires sur la photo. “Combien de princesses ensemble”, a-t-il souligné Veronica Romero“Spectaculaire! Profitez-en au maximum! Ce sera une expérience inoubliable!“il a dit David Bisbal ou “Wow, high!”, écrit-il Nuria Fergó.

Présence espagnole sur Oscar

Ils ne sont pas les seuls depuis Chenoa, Manu Tenorio, Geno ou Natalia Ce sont d’autres parmi les nombreux qui ont également montré leur soutien aux réseaux. “Félicitations, Gisela”, “Quelle merveille” ou “Profite-en, tu le mérites” sont la majorité des messages de soutien répétés par ses followers envers le chanteur. Même le ministère de la Culture sur son compte Twitter officiel a montré son soutien:

Et bravo à @giselaoficial pour avoir chanté lors du gala # Oscars2020 ????????????????

– Ministère de la Culture et des Sports (@culturagob) 8 février 2020

Gisela dans sa collaboration avec “Frozen” ne sera pas la seule apparition espagnole car “Douleur et gloire” de Pedro Almodóvar Elle est nominée pour concourir pour l’Oscar du meilleur film international. Antonio Banderas opte pour la statuette de Meilleur acteur Pour le même film. “Klaus”, de Sergio Pablos, est également nominé pour le meilleur film d’animation. D’une façon ou d’une autre, le gala sera teinté de saveur espagnole.

