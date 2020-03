Gisele Bundchen a retiré son titre de «belle-mère» pour un nom différent

Gisele Bundchen est devenue célèbre dans les années 1990 en tant que mannequin originaire du Brésil. Elle a progressé jusqu’à devenir éventuellement l’un des modèles les mieux payés au monde.

Ces jours-ci, Bundchen ne travaille plus sur la piste aussi souvent qu’auparavant. Elle se concentre plutôt sur le fait d’être mère. Bundchen est également une belle-mère, bien que la beauté de 39 ans préfère plutôt être appelée «maman bonus». Lisez la suite pour découvrir pourquoi.

Combien d’enfants Gisele Bundchen a-t-elle?

Tom Brady et Gisele Bündchen | Kevin Winter / .

Bundchen est marié à la star du football Tom Brady depuis 2009. Le couple a deux enfants ensemble: Benjamin (né en 2009) et Vivian (né en 2012).

De plus, la famille est également accompagnée de Jack, le fils de Brady, issu de sa précédente relation avec l’actrice Bridget Moynahan. Jack est né en 2007 lorsque Bundchen et Brady étaient déjà ensemble depuis environ un an.

Gisele Bundchen ne veut pas être appelée «belle-mère»

Bien que Bundchen soit techniquement une belle-mère pour Jack, elle n’aime pas se désigner comme telle. Dans un récent Q&A sur son histoire Instagram, Bundchen a déclaré aux fans qu’elle préférait s’appeler une «maman bonus».

«Je n’aime pas le mot« belle-mère », a déclaré Bundchen. «J’aime le mot« maman bonus »parce que j’ai l’impression que c’est une bénédiction dans ma vie. Je me sens tellement chanceux que j’ai pu avoir un merveilleux petit ange supplémentaire dans ma vie. »

Ceci est similaire à un sentiment que Bundchen a partagé dans son interview avec People en 2018. Le mannequin a noté que lorsqu’elle a découvert que son petit ami partageait un enfant avec son ex, «ce n’était la situation idéale pour personne». La découverte a également mis fin à sa relation avec Brady.

Cependant, les trois parents ont finalement réussi à régler les choses entre eux. Au lieu de s’attarder sur le passé, Bundchen compte simplement ses bénédictions maintenant.

“Je suis tellement reconnaissant [Bridget]», A déclaré Bundchen. “Je sais que c’était dur, mais je ne pourrais pas imaginer ma vie sans [Jack]. Je l’appelle mon enfant bonus. “

Bundchen a également partagé que, même si Brady et elle voulaient initialement attendre plusieurs années avant d’avoir des enfants ensemble, ils ont finalement décidé qu’il serait bon pour Jack d’avoir des frères et sœurs à son âge, de sorte que le couple n’a pas attendu longtemps avant d’avoir des enfants. .

À quoi ressemblent Gisele Bundchen et Tom Brady en tant que parents?

Bundchen et Brady ont donné un aperçu de leur famille au fil des ans, et il semble que le couple tue le jeu parental.

D’une part, ils co-parent avec succès Jack avec Moynahan. Bundchen et Brady sont tous les deux en bons termes avec Moynahan, et les trois ne rivalisent pas pour voir qui est le «meilleur» parent de Jack. Au lieu de cela, ils se concentrent simplement sur le fait de s’assurer qu’il est entouré d’amour et partagent ses réalisations les uns avec les autres. Un psychothérapeute a même déclaré qu’il s’agissait du «modèle parfait» de la coparentalité.

Bundchen et Brady semblent donner l’exemple à leurs enfants de la façon d’avoir une belle dynamique familiale. Ils passent beaucoup de temps ensemble et les parents aiment faire des activités avec les enfants. Brady a partagé une fois qu’il était initialement contrarié d’apprendre que son fils Benjamin n’aime pas le football, mais le quart-arrière a finalement trouvé d’autres liens avec Benjamin.

Bundchen et Brady sont également à la fois dans la santé et le bien-être, et ils essaient d’enseigner à leurs enfants comment être en bonne santé dès le plus jeune âge. La famille mange souvent des aliments biologiques qui comprennent beaucoup de légumes et de viande nourrie à l’herbe. Avec des parents comme Bundchen et Brady, il semble que leurs enfants auront un avenir brillant devant eux.