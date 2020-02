Giveon déchaîne la piste “HEARTBREAK ANNIVERSARY”

Le chanteur Giveon a créé un catalogue incroyable qui attire à peu près n’importe qui à portée de main. Après avoir terminé une tournée de soutien aux côtés de Snoh ​​Aalagra, le signataire d’Epic Records est revenu partager un clip à joindre à son single “LIKE I WANT YOU”. Il a maintenant suivi en bénissant les fans avec une nouvelle sélection “HEARTBREAK ANNIVERSARY”. La piste arrive le jour de l’anniversaire de l’arrivée alors qu’il se met dans l’esprit de donner.

La coupe est caractérisée par un mélange sans couture de baryton signature de Giveon et de falsettos impeccables. C’est un merveilleux affichage de la gamme et de la composition et Giveon a facilement fait partie de celui à regarder dans le royaume R&B. Profitez de “HEARTBREAK ANNIVERSARY” ci-dessous.

Paroles Quotable

Tout comme le jour où je t’ai rencontré

Le jour où j’ai pensé pour toujours

Dis que tu m’aimes mais que ça ne durera jamais

Il fait froid dehors, comme quand tu as quitté ma vie

.