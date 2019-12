GLAAD riposte à J.K. Rowling après les commentaires anti-trans

le Harry Potter La franchise est appréciée de tous, mais son créateur, J.K. Rowling, se retrouve parfois l'objet de fortes critiques. Que ce soit le détournement de la sexualité de Dumbledore dans le Bêtes fantastiques films ou la représentation douteuse d'un personnage asiatique rare dans le monde sorcier, l'auteur n'est pas étrangère à la controverse, et maintenant elle a réussi à ébouriffer quelques plumes de plus sur Twitter.

Après que la chercheuse en politiques Maya Forstater a été licenciée de son travail au Center for Global Development parce qu'elle a partagé des commentaires transphobes sur Twitter, Rowling a utilisé les médias sociaux pour montrer son soutien à Forstater, en utilisant le hashtag #IStandWithMaya et en partageant les éléments suivants:

Habillez-vous comme bon vous semble.

Appelez-vous comme vous voulez.

Dormez avec tout adulte consentant qui vous aura.

Vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité.

Mais forcer les femmes à quitter leur emploi pour avoir déclaré que le sexe est réel? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill – J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 décembre 2019

Cliquer pour agrandir

Naturellement, ce Tweet a provoqué un tollé en ligne et bien que l'auteur n'ait toujours pas publié de déclaration de suivi, GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) a maintenant riposté à Rowling, déclarant ce qui suit plus tôt cet après-midi:

Il est maintenant temps pour les féministes qui connaissent et soutiennent les personnes trans de s'exprimer et de soutenir le droit des personnes trans à être traitées de manière égale et équitable. – GLAAD (@glaad) 19 décembre 2019

Oui. De toute évidence, cela devient un peu chauffé et nous imaginons que le créateur de Harry Potter devra faire une sorte de déclaration assez tôt, de peur que le tollé contre elle ne continue de se développer.

S'éloigner de tout cela pendant un moment, cependant, et Rowling travaille actuellement dur sur Bêtes fantastiques 3, avec Warner Bros désireux de transformer la franchise après un deuxième versement intermédiaire. Bien que, entre la décision déjà controversée de ramener Johnny Depp et maintenant ces commentaires de l'auteur susmentionné, le projet pourrait bientôt se retrouver face à une toute nouvelle vague de contrecoups.

Mais pour l'instant, le trois-quarts est actuellement en route pour sortir en salles le 12 novembre 2021. Et quant à J.K. Rowling et sa dernière situation difficile? Eh bien, nous serons sûrs de vous le faire savoir dès qu'elle rompra le silence sur la situation.