Glace légère, faite maison et crémeuse, vous ne cesserez de la manger!

La crème glacée maison est difficile à faire si vous n’avez pas la machine pour la rendre crémeuse, et elle contient également beaucoup de crème que nous ne pouvons pas nous permettre très souvent. Mais avec cette recette super facile, très savoureuse et incroyablement légère, vous n’arrêterez pas de préparer des glaces quotidiennement.

03 avril 20205: 32 h

L’ingrédient vedette de nos glaces est la banane, c’est elle qui nous apportera du crémeux et même si ce n’est pas votre fruit préféré pour prendre une glace, si vous ajoutez à celle-ci que vous aimez plus et en plus grande quantité vous ne sentirez pas sa saveur mais si cette consistance Crémeux c’est phénoménal.

Pour la recette, nous devons mettre dans le verre du mélangeur ou du processeur:

1. 1 banane grosse ou 2 de taille moyenne, préalablement hachée et congelée en morceaux (au moins 5 heures au congélateur)

2. 2 cuillères à soupe de lait de vache, ou ce peut être du lait végétalien (d’amandes ou de noix de coco)

3. 2 cuillères à soupe de sucre (si les bananes sont très mûres, vous n’avez pas besoin de sucre)

4. L’essence de vanille est un splash

C’est pour une portion si vous voulez préparer plus de fois le nombre de convives.

Ceci est la base pour préparer n’importe quelle crème glacée, vous pouvez la manger comme ça sans faute et elle est super légère, ou vous pouvez l’utiliser comme base crémeuse et ajouter la saveur que vous aimez, par exemple si vous voulez de la fraise, ajoutez au dessus une tasse de coupez les fraises et un peu plus de sucre ou vous pouvez même utiliser un édulcorant, la même chose avec tous les autres fruits tels que les prunes, les pêches, les fruits de la passion, la mangue, et ce sont toujours des calories faibles.

glace banane et chocolat aux fruits secs

Une autre idée peut être d’ajouter une garniture de fruits secs au moment de le servir, ou si vous vous êtes déjà ennuyé du régime strictement, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de dulce de leche et 1/2 de noix de coco râpée, ou si vous préférez le chocolat, ajoutez 1 cuillère à soupe de cacao dans la poussière. Et c’est tout, plus simple et plus riche: impossible!

