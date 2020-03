Glastonbury 2020 annulée en raison d’une épidémie de coronavirus

Glastonbury est le dernier festival à être touché par la pandémie de coronavirus.

Le 50e anniversaire du festival du Royaume-Uni a été annulé quelques jours seulement après l’annonce de la programmation. Kendrick Lamar, ainsi que Taylor Swift, Paul McCartney et Diana Ross, devaient être à la une de l’édition 2020, qui devait avoir lieu du 24 au 28 juin à Pilton, Somerset, en Angleterre.

Glastonbury a confirmé mercredi l’annulation via Twitter. “De toute évidence, ce n’était pas une ligne de conduite que nous espérions prendre pour notre événement du 50e anniversaire, mais à la suite des nouvelles mesures gouvernementales annoncées cette semaine – et en période d’incertitude sans précédent – c’est maintenant notre seule option viable”, ont déclaré les organisateurs du festival, Michael. et Emily Eavis.

Bien qu’ils espèrent que la situation s’améliorera d’ici la fin juin, il n’était pas viable de passer les trois prochains mois avec des milliers d’équipiers sur l’infrastructure du bâtiment agricole et les attractions nécessaires pour que le festival se déroule.

Nous sommes désolés de l’annoncer, mais nous allons devoir annuler Glastonbury 2020. Les billets pour cette année seront reportés à l’année prochaine. Déclaration complète ci-dessous et sur notre site Web. Michael et Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

– Festival de Glastonbury (@glastonbury) 18 mars 2020

Ils offrent aux 135 000 détenteurs de billets l’option de verser leur dépôt de 50 £ dans le festival de l’année prochaine et de garantir la possibilité d’acheter un billet pour Glastonbury 2021. Des remboursements seront également disponibles jusqu’en septembre.

«Nous étions tellement impatients de vous accueillir tous pour notre 50e anniversaire avec une sélection d’artistes et d’interprètes fantastiques que nous étions incroyablement fiers d’avoir réservés», a ajouté Eavises. “Mais nous avons hâte de vous accueillir de nouveau dans ces domaines l’année prochaine et d’ici là, nous vous transmettons notre amour et notre soutien.”

La programmation de Glastonbury de cette année devait également inclure des performances d’Anderson .Paak, FKA twigs, TLC, Burna Boy, Camila Cabello, Lana Del Rey, Kelis, EarthGang, etc.

À la lumière du coronavirus, de nombreux festivals et tournées ont été annulés ou reportés. Coachella a déménagé en octobre et le festival Dreamville de J. Cole a été repoussé en août. Le festival Something in the Water de Pharrell a été annulé pour 2020. Des artistes comme Billie Eilish et The Pussycat Dolls ont également reporté leurs tournées, tandis que les remises de prix, notamment les iHeartRadio Music Awards et les Billboard Music Awards, ont été indéfiniment retardées.