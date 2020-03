Glastonbury Festival annulé contre Covid-19; fêterait son 50e anniversaire

De la salle de presse

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. 6

Bien qu’il devait avoir lieu en été, du 24 au 28 juin, le festival de musique de Glastonbury, qui fêterait 50 ans et considéré comme le plus important dans le monde du rock, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Covid-19.

De toute évidence, ce n’était pas une ligne de conduite que nous nous attendions à prendre pour notre réunion du 50e anniversaire, mais à la suite des nouvelles mesures gouvernementales annoncées cette semaine, et en période d’incertitude sans précédent, c’est maintenant notre seule option, a déclaré le fondateur dans un communiqué. Michael Eavis et sa fille et co-organisatrice, Emily Eavis.

Les organisateurs du plus grand rassemblement de musique en plein air au monde ont expliqué que même s’ils espéraient que la situation s’était déjà améliorée fin juin, nous ne pouvions pas passer les trois prochains mois avec des centaines de travailleurs à la ferme, nous aidant ainsi travailler à la construction des infrastructures et des attractions nécessaires pour accueillir plus de 200 000 personnes dans une ville temporaire dans ces domaines.

Environnement naturel

La plupart des gens qui fréquentent Glastonbury campent dans l’une des nombreuses zones de tentes du festival, chacune avec sa propre atmosphère. Il y a des camps animés, calmes, familiaux et pour handicapés. L’environnement naturel est l’une des grandes attractions de la réunion, en plus des musiciens de renom qui ont joué sur leurs scènes.

De ses humbles débuts, en septembre 1970, quand il a réuni environ 1500 personnes, à une réunion qui attend environ 200000 participants chaque année, le Glastonbury, qui s’est tenue à la ferme laitière Eavis, est l’un des festivals culturels les plus populaires. important en Europe.

Paul McCartney, Kendrick Lamar, Taylor Swift et Pet Shop Boys faisaient partie des musiciens qui prévoyaient de participer à la célébration du 50e anniversaire. Nous étions très impatients d’accueillir avec une programmation remplie d’artistes et d’interprètes fantastiques que nous étions si fiers d’avoir programmés. Encore une fois, nous pensons que cette décision a été prise. Ce n’était pas facile, ont-ils dit.

Plus de 135 000 billets avaient déjà été vendus pour le festival organisé dans le sud-ouest de l’Angleterre, les organisateurs ont donc présenté des excuses aux personnes touchées par l’annulation et proposé le remboursement de l’argent investi. Conscients de la convoitise des billets (ils ont été vendus en seulement 34 minutes en octobre dernier), ceux qui le préfèrent peuvent choisir de se voir garantir la possibilité d’assister au festival en 2021.

Complications graves

L’annulation du festival de cette année sera sans aucun doute un coup terrible pour notre incroyable équipe de bénévoles qui travaillent si dur pour que ce rassemblement ait lieu. Il y aura également inévitablement de graves implications financières à la suite de cette annulation, non seulement pour nous, mais aussi pour nos partenaires caritatifs, fournisseurs, commerçants, propriétaires locaux et notre communauté, ajoute le communiqué.

Il y a une semaine, le festival avait annoncé 90 numéros supplémentaires, dont Dua Lipa et Noel Gallagher. Emily Eavis a ensuite souligné que le Glastonbury aurait lieu, «après mûre réflexion compte tenu des circonstances actuelles et avec les meilleures intentions… Personne n’a de boule de cristal pour voir exactement où nous serons dans 15 semaines, mais nous gardons le Les doigts se sont croisés ici à Worthy Farm pour avoir l’un des meilleurs spectacles sur Terre. » Mais moins d’une semaine plus tard, l’impact du Covid-19 a changé la situation. Les médias britanniques estiment que les pertes économiques atteindront 100 millions de livres sterling.

Nous sommes désolés que cette décision ait été prise. Ce n’était pas par choix. Mais nous espérons vous accueillir à nouveau dans ces camps l’année prochaine et, d’ici là, nous vous transmettons notre amour et notre soutien, a conclu le communiqué signé par les Eavis.

