Glitter partout! Suivez cette étape par étape pour l’utiliser la nuit

Voulez-vous vous voir divin ce week-end pour une fête? Vous n’avez qu’à vous maquiller de cette façon et vous surprendrez tout le monde.

15 février 2020

Il paillettes Il est à la mode et ici, nous vous apprenons à l’utiliser.

La nuit, le week-end, c’est le moment de la mettre en valeur et donc de briller avant tout. Suivez simplement ces étapes les plus importantes et profitez de votre superbe maquillage.

Apprenez à utiliser des paillettes dans votre maquillage.

Tout d’abord, utilisez une base pré-ombre pour la faire durer plus longtemps lorsqu’elle est appliquée. Utilisez la palette de couleurs chaudes qui va du brun au noir lorsque nous parlons de maquillage de nuit.

Brouillez bien le ton de transition pour donner aux paillettes une meilleure définition et assombrir davantage pour donner de la profondeur à l’œil. Ensuite, appliquez une ombre similaire à l’ombre scintillante à appliquer.

Apprenez à utiliser des paillettes dans votre maquillage.

Déjà avancée cette partie, appliquez le paillettes et le gel dessus, afin qu’elle reste intacte toute la nuit. Ensuite, l’ombre scintillante et floue sur toute la paupière mobile.

Lors de la délimitation, l’eye-liner liquide est meilleur. Et prêt! C’est une question d’essais et d’erreurs, mais nous vous assurons que vous serez une déesse dans ce parti.

.