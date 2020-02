Gloria Camila raconte pour la première fois comment elle a découvert la mort de sa mère

Gloria Camila a choisi le programme ‘See you again’ pour s’exprimer comme jamais auparavant devant le public et lui révéler ses secrets les plus intimes. Vendredi 28 février, la fille de Rocío Jurado a répondu à toutes les questions posées par l’hôte du programme, Carlos Sobera, et a montré son côté le plus personnel et le plus profond où il a discuté de sujets tels que la mort de sa mère, la relation avec ses parents et Il a même expliqué ouvertement ce qu’il pensait de Rocío Carrasco.

L’espace a compilé plusieurs images de la vie qui a conduit la famille de Rocío Jurado et Ortega Cano. Le couple a adopté Gloria Camila et José Fernando en 1999, en fait, l’ex-partenaire de Kiko Jiménez est arrivé en Espagne avec seulement 3 ans. Il admet ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette époque mais il est sûr que “devait sortir d’un puits noir pour atteindre une vie pleine de lumière”.

Gloria Camila dans ‘See You Again’

L’ancien survivant de ‘Survivors’ n’a eu aucune explication pour expliquer comment Rocío Jurado et Ortega Cano étaient parents à son domicile de La Moraleja: “Ma mère était très stricte, mon père était plus doux.” La chanteuse était en charge d’être derrière ses enfants pour faire leurs devoirs et obtenir de bonnes notes mais en même temps les récompensait avec de superbes fêtes d’anniversaire ou des souvenirs de leurs tournées et concerts: “Ce que j’admirais le plus chez ma mère, c’était son humilité”, a avoué l’invité de la nuit qui sera toujours très reconnaissant d’avoir été adopté.

La mort de sa mère et sa relation avec Rocío Carrasco

Lors de l’entretien avec Gloria Camila, sa mère, Rocío Jurado était présente tout le temps. La fille d’Ortega Cano a raconté pour la première fois à la télévision comment elle vivait et a appris la nouvelle de la mort de sa mère, alors âgée de 10 ans. Camila et son frère sont allés chez sa tante Carmen et ne savaient pas ce qui se passait jusqu’à ce que, le 1er juin 2006, la voix du “plus grand” s’éteigne pour toujours: “Quand je me suis réveillée, ma tante et mon cousin m’ont dit qu’il y avait une nouvelle étoile dans le ciel et que ma mère était partie. C’était très dur.”, le survivant a avoué en larmes.

Carlos Sobera a voulu profiter de l’entretien pour en savoir plus sur la relation de Gloria Camila avec sa sœur Rocío Carrasco et pourquoi ils se sont séparés après la mort de sa mère. La fille de la chanteuse a expliqué qu’elle avait une relation “inexistante” avec sa sœur aînée et bien qu’elle ne ferme pas les portes à une éventuelle réconciliation à l’avenir, en ce moment, l’ancienne survivante de “Survivors” est heureuse avec “ceux qui ont toujours été avec elle”. côté “. N’oubliez pas qu’ils s’entendaient et ne comprenaient pas ce qui aurait pu se produire pour faire disparaître ces “bonnes vibrations”: “Je ne cherche pas une conversation et je n’attends rien de Rocío Carrasco”.

Ortega Cano a surpris sa fille dans “ À bientôt ”

Le programme est connu pour ravir ses invités et Gloria Camila n’a pas pu recevoir plus de surprise que la visite de sa famille. Ortega Cano, sa sœur Carmen et son neveu Chema sont apparus sur le tournage de “ Retourne te voir ” pour montrer à Gloria Camila le soutien qu’elle a d’eux: “C’est une très bonne fille qui a eu des moments très difficiles ces derniers mois.”

Quelques instants avant la visite, la fille du torero a avoué qu’après la mort de sa mère, elle était devenue la plus forte de la famille et a expliqué que “j’ai vu mon père pleurer tous les jours. J’ai dormi avec lui accompagné chaque nuit, occupant côté de ma mère dans son lit. J’essayais de lui donner l’amour nécessaire pour qu’elle se sente aimée. ” Ce terrible événement a renforcé la relation avec son père: “Mon père et moi avons fait une union après la mort de ma mère. Nous étions complices, ongle et chair”, reconnut la jeune femme.

