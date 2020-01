Glòria Serra révèle la grave agression dont ils ont souffert dans un enregistrement de «l’équipe de recherche»

L’espace de rapport «équipe de recherche» fête son neuvième anniversaire ce vendredi 31 janvier. C’est le 31 janvier 2011, lorsque ce format a débuté dans Antena 3, qu’il est devenu aujourd’hui l’un des paris vedettes de la prime time de laSexta. Votre hôte Glòria Serra a voulu célébrer cet anniversaire en visitant «El hormiguero» le mardi 28 janvier à Antena 3. Elle et Pablo Motos ont passé en revue les meilleurs moments de leur carrière devant elle mais aussi ils ont parlé de certains des moments les plus tendus que son équipe a subis dans l’enregistrement de différents rapports cette fois.

Pablo Motos et Glòria Serra dans «El hormiguero»

Serra a expliqué que “Il y a eu des moments désagréables parce que quand les gens parlent des choses louches qu’ils font, ils n’aiment pas ça en général. Je l’ai vu ici et tout au long de ma carrière depuis que je travaille dans ce monde depuis plus de 30 ans. “La journaliste catalane a voulu préciser que” des incidents graves nous sont très peu arrivés “, ce qu’elle comprend qui ne s’est pas produit car” non nous sommes fous ou allons n’importe où, nous sommes bien informés de l’endroit où nous allons “, bien que malgré cela certains membres de son équipe ont subi des attaques.

Ce fut la dure agression contre une équipe

Précisément, parmi le public de «El hormiguero» était Hilari Camps, caméraman du format, qui a subi une agression dans l’enregistrement d’un reportage, comme l’expliquait Glòria Serra elle-même. “Le plus grave a été subi par un partenaire et sa caméra. Nos Hilari blessés (…) avec lui une chose étrange se sont produits et c’est qu’ils ont trouvé un trafiquant de drogue drogué, c’est une chose rare car ils ne se défoncent généralement pas parce qu’ils sont très intelligents.” Mais celui-ci était et Il n’aimait pas tellement qu’ils étaient là, alors il leur a donné quelques touches. Les deux saignaient, des plaintes devaient être déposées … C’était une exception dans ce qui se passe habituellement dans le programme. “Les camps lui-même ont parlé en direct et ont déclaré que”mon partenaire a laissé le nez comme Carmen de Mairena (…) Je suis petit et je peux aller au tirage au sort et cette fois je me suis couvert derrière la caméra. ”

Un travail d’équipe

Profitant de ce moment, Glòria Serra voulait valoriser le travail des reporters, des caméras et en général de toutes les personnes qui composent «l’équipe de recherche» et dont on parle généralement peu dans les médias. “Je suis le visage visible, celui qui fait taire la voix, celui qui raconte l’histoire, mais c’est un très grand programme dans lequel beaucoup de gens travaillent. Monteurs, cinéastes, monteurs, caméras … ce sont eux qui ils entrent dans la bouche du loup. Et le journaliste et présentateur était convaincu que “Je m’en vais quand les témoignages sont déjà chaleureux et heureux car ils sont passés en premier.”

Scientologie, à l’occasion du neuvième anniversaire

Serra a voulu révéler dans sa visite à ‘El hormiguero’ le thème central du reportage que la chaîne diffusera sur eLe neuvième anniversaire de ‘Research Team’ le vendredi 31 janvier à 22h30 à laSexta. Dans ce cas, elle et son équipe ont enquêté sur la Scientologie, la soi-disant religion des étoiles et dont le visage le plus visible est Tom Cruise. Après sa grande expansion dans notre pays, une équipe spatiale va essayer de donner toutes les clés pour le comprendre, même si elles n’auront rien de facile et c’est que comme nous le verrons dans le rapport, pour les responsables de l’espace il a été très compliqué de trouver des témoignages qui veulent y participer. Pour les trouver, il a voyagé à travers la géographie espagnole et a même traversé l’Atlantique.

