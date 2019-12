Glory revisité trente ans après sa sortie – / Film

Dans le genre des films de guerre, la guerre de Sécession n'a pas engendré autant de classiques que la Seconde Guerre mondiale ou le Vietnam. Un classique incontestable, cependant, est Gloire, le puissant film de 1989 basé sur une histoire vraie sur l'un des premiers régiments de volontaires entièrement noirs de l'armée de l'Union. Denzel Washington a remporté son premier Oscar pour ce film. Vous vous souvenez peut-être de la scène où son personnage, Trip – l'esclave rebelle devenu soldat devenu chasseur de chaussures AWOL – essaie de garder une lèvre supérieure raide mais commence à couler des larmes alors qu'il fouette sur son dos, qui porte déjà les cicatrices d'un esclave en fuite.

Cette année, lors d'un hommage AFI à Washington, Michael B. Jordan a cité ces cicatrices comme source d'inspiration pour Killmonger’s in Panthère noire. Gloire est un film où un transfert d'héritage similaire peut être ressenti dans les performances des acteurs. Soutenu par l'une des meilleures musiques de tous les temps (composée par le regretté James Horner et mettant en vedette le Harlem Boys Choir), c'est un film qui cherche à passer le flambeau générationnel, mettant les téléspectateurs en contact avec le passé afin que ses sacrifices oubliés puissent aider à éclairer la voie à suivre pour un avenir meilleur pour tous.

Voyant «Old Glory», le drapeau ondule Gloire, le film, alors que les Américains combattent d'autres Américains sur le champ de bataille à Antietam Creek frappe certainement près de chez lui en 2019, lorsque le pays se sent moins uni que jamais, dans un autre type de ruisseau. Avec HBO Watchmen ayant récemment attiré l'attention sur le massacre de la course de Tulsa, Gloire offre une autre représentation à l'écran indélébile d'un épisode important de l'histoire américaine. La revoir à l'occasion de son trentième anniversaire, ici à la fin des années 2010, est une expérience émotionnelle: à la fois humiliante et cathartique et inspirante à nouveau.

Hollywood a une longue histoire d'opposer les types de John Wayne aux méchants étrangers. D'un point de vue commercial, il est plus facile de faire appel au plus petit dénominateur commun des cinéphiles de cette façon. Pourtant, le même esprit jingoistic qui a prospéré dans le cinéma d'action des années 80 et 90 peut avoir empêché Tinseltown de confronter honnêtement le passé et le présent divisés de l'Amérique – dans les films de guerre, ou même dans les films de super-héros modernes, dont certains ont été réalisés sous la supervision du Pentagone, avec des scripts approuvés par l'armée américaine.

Quelle que soit la raison, Hollywood s'est suffisamment éloigné de la guerre civile en faveur des guerres à l'étranger – «nous» contre «eux» – pour se sentir comme Gloire simultanément inventé et brisé la roue de sous-genre. Nous avons vu l'intrigue frère contre frère, le bleu contre le gris jouer dans d'autres films de la guerre civile, réalisés avant et après 1989, bien sûr. De même, nous avons vu la vision romantique du sud, aseptisée et aseptisée de Emporté par le vent, qui est antérieur Gloire par un demi-siècle et est régulièrement classé parmi les plus grands films américains.

Mais combien de fois avons-nous vu des personnages afro-américains prendre une part si active dans le récit de leur propre émancipation? Si l'action sur le champ de bataille peut être considérée comme un aspect déterminant du film de guerre, alors quels que soient ses stéréotypes, Emporté par le vent s'inscrit comme une épopée historique secondaire. Il utilise la guerre civile comme toile de fond pour l'histoire d'une femme farouchement déterminée nommée Scarlet O'Hara, dont le cri de conclusion: «En tant que Dieu comme témoin, je n'aurai plus jamais faim!» Capture la résilience de l'esprit humain .

Le réalisateur Edward Zwick a discuté avec EW cette année de la façon dont il a essayé de remodeler le récit de Gloire pour réduire ses composants blanc-sauveur préférés en studio. Certes, certaines de ces composantes sont toujours là, comme lorsque le bon officier blanc de l'Union fait irruption dans un bureau et exige des chaussures pour les soldats noirs de son régiment. Des moments comme ces positions Gloire quelque part entre les extrêmes de Faire la bonne chose et Au volant de Miss Daisy, deux films qui sortent en salles la même année et proposent des traitements de course très différents.

Comme tout film, Gloire est un produit de son temps: dans ce cas, la fin des années 1980, lorsque Matthew Broderick et Cary Elwes sortaient de Journée de congé de Ferris Bueller et La princesse à marier, respectivement. Zwick allait plus tard diriger le Le dernier samouraï (Tom Cruise au Japon) et aider à concevoir l'histoire pour La grande Muraille (Matt Damon en Chine), il convient donc de noter qu'il existe un schéma dans son travail d'ancrage d'un récit autour des protagonistes blancs, même lorsque le décor est des pays asiatiques.

Broderick joue Robert Gould Shaw, identifié comme «le fils de riches abolitionnistes de Boston». Il commence le film avec la naïveté d'un homme de 23 ans, écrivant à sa mère une lettre, disant des choses comme: «Comme c'est grand de rencontrer le des hommes de tous les états, de l'est et de l'ouest. Ici-bas, prêts à se battre pour leur pays, comme l'ont fait les anciens de la révolution. »

Les vraies lettres de Shaw servent de matériel source pour ce film, ainsi que les romans historiques One Gallant Rush et Lay This Laurel. Parfois, il y a une qualité lyrique dans ses paroles. «Les routes sont étouffées par les dépossédés», écrit-il. «Nous nous battons pour des hommes et des femmes dont la poésie n'est pas encore écrite.»

Antietam, le site de la seule bataille d'une journée la plus sanglante de l'histoire américaine, dissipe rapidement le jeune Shaw de toutes les idées qu'il avait aux yeux écarquillés. Il se lance dans la bataille avec son épée haute et rencontre la vue de têtes qui explosent. Cela aide Broderick à se débarrasser de toutes les dernières bouffées de Bueller, facilitant une performance adulte plus stoïque parfaitement adaptée au matériau. C’est facilement son meilleur film.

Chez nous à Boston, où Shaw rencontre le gouverneur et Fredrick Douglass, nous voyons de première main comment il est arrivé au berceau du privilège blanc. Pourtant, son point de vue est nécessaire en ce qu'il permet au film de montrer le racisme occasionnel d'autres officiers blancs alors qu'il prend en charge le 54th Massachusetts Infantry Regiment et tente de naviguer dans la bureaucratie de l'Union.

Cependant, comme Zwick l'a lui-même réalisé, le cœur battant du film ne vient pas de Shaw mais des soldats afro-américains campés dans son régiment. Rawlins, joué par Morgan Freeman, est le premier que nous rencontrons, faisant le nettoyage du champ de bataille. Aveuglé par le soleil, le blessé Shaw lève les yeux et entend une voix lui demandant: "Ça va, capitaine?"

C'est la même voix qui raconterait Le rachat de Shawshank. Freeman avait déjà percé en 1987 avec son tour nominé aux Oscars dans Street Smart, mais comme Washington, 1989 a été l'année où il a vraiment éclaté. En plus de ce qui précède Au volant de Miss Daisy, il a également joué cette année-là comme "Crazy" Joe Clark, le directeur de l'école Appuyez-vous sur moi.

Washington était sur une voie parallèle à la célébrité du cinéma. Avec le drame de l'apartheid de Sir Richard Attenborough en 1987, Crier à la liberté, Gloire a annoncé son arrivée en tant que force agissante majeure qui ne pouvait plus être confinée au petit écran. Comme George Clooney sur E.R., il avait d'abord gagné la renommée dans le cadre d'un ensemble casté sur une série télévisée NBC dans un hôpital de la ville. Le drame médical Ailleurs (homonyme de l'album Gnarls Barkley vendu par Platine) a pris fin en 1988, mais à ce moment-là, Washington avait déjà commencé à se lancer dans le cinéma.

Avec Gloire, vous pouvez certainement voir un aperçu du futur Denzel dans la scène où Trip conduit le régiment à déchirer leurs chèques de paie. Le talent prodigieux qui ferait rage à travers Malcolm X, Jour d'entrainement, et d'autres rôles y sont pleinement exposés, ainsi que dans les scènes sous tente et au coin du feu où Trip aiguille Thomas le plus effet, joué par André Braugher dans ses débuts de long métrage. Braugher continuerait à faire un Washington inverse: passer du grand écran à NBC pour jouer l'interrogateur qualifié Frank Pembleton dans Homicide: la vie dans la rue.

Kevin Jarre, scénariste de Pierre tombale, a écrit le script pour Gloire, et si elle frôle parfois le mélodrame ou menace de se dissoudre dans des clichés de caractère boursier, ses acteurs l'élèvent au-delà de cela. Trip, au moins, est sage pour le jeu de caractérisation: il prend rapidement la mesure de ses camarades de tente, réduisant verbalement Rawlins à un «vieil homme» et les Sharts bégayants de Jihmi Kennedy à une «main de campagne». Lui et le sergent de forage irlandais du régiment réservent plus des étiquettes colorées pour Thomas, l'appelant «flocon de neige» et «Bonnie Prince Charlie».

Le sergent instructeur, lui-même caricaturiste, est un délinquant à chances égales qui fonctionne comme une source de soulagement comique d'une manière ridicule et ignorante, semblable à Archie Bunker. Lorsqu'il ne jaillit pas d'irlandais comme «boyo», il appelle les soldats de couleur mexicains et hindous, sans faire de distinction entre les minorités. Pendant ce temps, Trip plaisante sur la façon dont il a couru pour le président et ses camarades de tente rient comme si c'était la chose la plus drôle au monde. (Dans le monde réel, les futurs président et première dame Barack et Michelle Obama avaient partagé leur première date plus tôt en 1989 lors d'une projection de Faire la bonne chose).

Un ami de Shaw de retour à Boston, le Thomas bien parlé et à lunettes passe son temps libre dans la tente à lire des essais par des transcendantalistes comme Ralph Waldo Emerson. Il ne semble pas taillé pour l'armée, et d'ailleurs, Sharts, qui tire bien dans la pratique de la cible jusqu'à ce qu'il ait un coup de feu près de sa tête pour simuler le bruit et la confusion de la bataille.

En consacrant du temps d'écran à ces personnages et en leur donnant de vrais arcs (Thomas se durcit, Trip se ramollit), Gloire fait quoi Django Unchained aspirait à le faire et il l'a fait plus de deux décennies plus tôt: à savoir, transmettre la perspective à ses personnages noirs et les laisser être les héros de leur propre histoire. Alors que nous suivons leur formation, le film explique comment les renforcer et les préparer à leur gloire éternelle. La première allusion à une mortalité imminente et les graves conséquences de ce à quoi ils ont souscrit survient lorsque le Congrès confédéré annonce que tout soldat noir pris en uniforme sera sommairement mis à mort.

Trois décennies plus tard, Gloire n'a rien perdu de son pouvoir. À certains égards, il a pris une dimension plus profonde, car il a été fabriqué pendant l'ère Reagan illusoire et maintenant nous sommes à nouveau désillusionnés, terminant une décennie où nous avons cherché le secours d'Iron Man au lieu de Rambo. Pourtant, le voici, coupant le paysage du présent politique avec un rappel de tout ce qui nous a précédé.

Aussi platitudinal que cela puisse paraître, cela vous fait vraiment penser aux personnes qui ont combattu et sont mortes pour ce pays – pas dans les guerres étrangères, mais dans la guerre en cours de l'Amérique contre elle-même. Que penseraient-ils s'ils pouvaient voir la nation maintenant? Auraient-ils honte ou partageraient-ils la compréhension de Trip selon laquelle la guerre était destinée à continuer indéfiniment sans que personne ne la gagne? «Ça pue mal», dit-il, «et nous y avons tous caché aussi. Je veux dire, personne n'est propre. "

La scène où il exprime ces pensées dans une rare franchise avec Shaw survient juste avant le dernier acte émouvant du film, lorsque le régiment se joint à un assaut frontal direct sur Fort Wagner, un bastion de la plage confédérée. Lorsque Shaw apparaît devant ses hommes sur la plage, juste avant l'assaut, il ne prononce pas le genre de discours stentorien excitant que vous attendez normalement d'entendre avant une grande scène de bataille. Il n'y a pas besoin. Au lieu de cela, il regarde simplement les hommes, montre le porte-drapeau et demande: «Si cet homme devait tomber, qui lèverait le drapeau et continuerait?»

Thomas a déjà subi une blessure et peut à peine se tenir debout à ce stade, mais c'est lui qui s'avance et dit: «Je le ferai.» Les hommes du 54e commencent à marcher avec leurs baïonnettes et les cloches de la bande sonore se mettent à sonner, mais très rapidement , il coupe à l'intérieur du fort, où l'on voit les soldats confédérés charger leurs canons.

Shaw voit bientôt son régiment déchiré en morceaux. Avant longtemps, il est lui-même abattu, suivi de Trip, qui ramasse le drapeau et tente de mener la charge de nuit après lui. Éclairés par l'éclat rouge des roquettes tout droit sortis de l'hymne national, le commandant en second d'Elwes, Forbes, et le sergent-major de rang de Freeman, Rawlins, prennent maintenant les devants, entrant dans le fort et tissant délibérément à travers celui-ci tout en étant soutenu par Horner. Charging Fort Wagner », l'un des grands morceaux de musique de film des trente dernières années.

Le matin, des corps jonchent la plage et nous voyons que même le cheval que Shaw a lâché plus tôt est mort. Le 54e a fait sa course galante, ses soldats volontaires échangeant leur vie contre la dignité humaine de base. Maintenant, il incombe au public – nous, les vivants – de porter le drapeau, avec la mémoire des générations passées vivantes dans nos cœurs et une prière et une promesse aux générations futures de redresser nos pas égarés alors que nous quittons notre propre trace d'empreintes dans le sable. Gloire, alléluia.

