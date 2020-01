GLOW Saison 4: Sortie de Netflix et à quoi s’attendre de la saison finale

GLOW revient sur Netflix pour une quatrième et dernière saison confirmée en septembre 2019. Voici ce que nous savons de la quatrième saison de l’émission, y compris ce que nous pouvons attendre de l’histoire et les réactions au renouvellement.

GLOW a été l’une des émissions les plus rafraîchissantes sur Netflix au cours des dernières années, gagnant sa propre base de fans farouchement fidèle. Il y a un mélange phénoménal de grands drames et de moments comiques qui font de GLOW l’un des meilleurs originaux disponibles sur Netflix à ce jour.

Les Gorgeous Ladies of Wrestling ont pris la route et se sont dirigées vers la ville du péché! La saison 3 nous emmène à Vegas, qui présente de nouveaux défis pour les filles alors qu’elles tentent de relancer la popularité de la promotion de la lutte féminine.

GLOW Season 4 Netflix Renewal Status & Production Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 20/09/2019)

Il y a une perception constante que Netflix Originals ne se rendra pas au-delà de la troisième saison. Hemlock Grove, Santa Clarita Diet et One Day at a Time viennent à l’esprit pour certains des originaux qui n’ont en effet pas réussi à atteindre cette quatrième saison convoitée.

Comme nous nous y attendions, une annonce de renouvellement n’est intervenue qu’en septembre 2019, mais c’est une bonne nouvelle. L’émission se poursuit et connaîtra une quatrième saison, mais ce sera aussi la dernière de l’émission.

#Glow a été renouvelé pour une quatrième et dernière saison! pic.twitter.com/nI0OjJNjR1

– Voir la suite (@seewhatsnext) 20 septembre 2019

Cela vient après que Netflix ait eu la controverse pour l’annulation de ses émissions après trois saisons et à la place, Netflix a annulé les émissions après lui avoir donné un ordre de saison finale.

Le renouvellement intervient quelques jours seulement après l’annonce de l’émission pour remporter un Emmy for Outstanding Stunt Coordination.

Bien que ce soit la fin pour GLOW, Britney Young qui joue Carmen dans la série a exprimé son intérêt pour les retombées potentielles.

Que pouvons-nous attendre de GLOW saison 4 sur Netflix?

Après que Bash et Debbie soient allés avec succès derrière le dos de Tex, ils ont acheté avec succès un réseau de télévision à Los Angeles. Bash a retiré tout son argent de Rhapsody et dans l’accord, le club de striptease ferme et GLOW serait sans domicile. Debbie a révélé à Ruth qu’en tant que présidente du réseau, elle et Bash souhaitaient former une nouvelle promotion de lutte à Los Angeles avec de nouveaux personnages.

Après tous les refus de ses auditions, il semblait que Ruth allait rejoindre Debbie et accepter son offre de devenir réalisatrice. Décidant contre cela, Ruth veut rester sur le chemin et est déterminée à devenir un acteur, peu importe le temps que cela lui prendra.

GLOW est toujours en vie mais aura une nouvelle liste de personnages quand il sera mis en ligne sur le nouveau réseau de télévision de Bash. Carmen quitte GLOW pour rejoindre son frère Kurt sur la route. L’avenir de Ruth n’est pas clair, mais elle pourrait rejoindre le nouveau GLOW et éviter de prendre le siège du directeur comme le voulait Debbie. Quant aux autres dames, elles n’ont aucune idée du réseau de télévision et toutes ne peuvent pas faire la coupe pour la promotion de lutte de Bash et Debbie.

Nous devrions également en voir plus de la part de Sam et Ruth, car leur relation s’est terminée dans des termes plutôt collants, Ruth n’ayant pas réussi à obtenir le rôle dans la nouvelle émission de Sam qu’il devait diriger.

Cependant, la saison 3 semble être la première et la dernière fois à Las Vegas. Les femmes se séparent et la plupart retournent à leur emplacement d’origine à Los Angeles.

Le co-créateur de l’émission a bien plus à offrir. S’adressant au Hollywood Reporter, Carly Mensch a déclaré: “Nous avons une direction dans laquelle nous voulons aller et un nouveau territoire qui, nous le dirons, est un peu plus lourd en lutte et est nouveau d’où nous venons”.

Rebekkah Johnson, qui joue Carmen, a déclaré que nous pourrions voir des segments de son personnage sur la route. Elle a déclaré à Metro: “si nous obtenons la saison quatre, je pense que nous pourrons voir ce que fait Carmen, où elle va sur la route.”

Les abonnés ont-ils apprécié la troisième saison?

La saison 3 de #GLOW se termine de telle manière que, s’il n’y avait pas de saison 4, ce serait une putain de honte. Alors oui, S’IL VOUS PLAÎT, REGARDEZ CE SPECTACLE parce que, comme nous l’avons vu cette année, Netflix n’a pas été gentil avec les séries télévisées créées par des femmes. https://t.co/Z9tYKN7Fzi

– Liz Shannon Miller (@lizlet) 9 août 2019

On dirait que les critiques de RT ont même apprécié la troisième saison!

#GLOW Season 3 est officiellement #CertifiedFresh à 86% sur le #Tomatometer, avec 29 avis: https://t.co/Pf6e6sZjVb pic.twitter.com/cX8RDsjndE

– Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 10 août 2019

Moi après avoir regardé # GLOWSeason3

Betty Gilpin, Chris Lowell, Alison Brie, Mark Maron, Gayle Rankin, Sunita Mani… Je veux dire, wow. Damn hot. pic.twitter.com/kURdlts6WB

– Aly Wahaus (@AlyVonCatson) 11 août 2019

Date de sortie de GLOW Saison 4 Netflix

La troisième saison était la première fois que GLOW sortait en dehors de juin. Toute la saison 3 a été ajoutée à Netflix le 9 août 2019.

À partir de janvier 2020, le tournage devrait avoir lieu entre le 18 février et le 27 mai selon Production Weekly. Cela signifie qu’une date de sortie estivale selon les saisons précédentes semble peu probable. Au lieu de cela, nous nous attendons à une date de sortie au début de l’automne / Noël pour la dernière saison.

Aimeriez-vous voir une autre saison de GLOW? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.