Glow Star Alison Brie pourrait être en lice pour le rôle de She-Hulk

le She-Hulk La série qui se dirige vers Disney + a été un sujet brûlant ces derniers temps, et les spéculations sur qui jouera le personnage principal se sont répandues comme une traînée de poudre. Les dernières nouvelles sur le sujet concernent la star de Glow Alison Brie et la direction apparente dans laquelle ils emmènent le héros.

L’influenceur Twitter Daniel Richtman a publié le scoop exclusivement sur son compte Patreon, et même s’il a noté qu’ils cherchaient à lancer un type Alison Brie pour la partie, beaucoup ont commencé à spéculer qu’ils envisageaient réellement l’alun de la communauté elle-même.

Brie serait certainement un choix solide pour le rôle de la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters. Elle a fait un travail remarquable sur des séries comme Community et Glow, toutes deux démontrant sa capacité à prendre un hit et à faire rire les téléspectateurs. Brie a le charme et l’esprit qu’il semble nécessaire de jouer un rôle important dans le MCU. Sans parler de ses récents efforts comme le film acclamé par la critique Horse Girl prouve qu’elle a des côtelettes d’acteur de niveau supérieur.

Bien sûr, de nombreux fans espéraient que la star de Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz jouerait Walters, mais elle a récemment déclaré que cela ne semblait pas probable en raison de conflits d’horaire. D’autres noms ont également été lancés, comme Jameela Jamil, Gina Carano et Rosario Dawson, mais aucun mot officiel n’est sorti sur qui donnera vie au personnage de Marvel sur le tout nouveau service de streaming.

On sait peu de choses sur le prochain Disney + original, mais ce que nous savons est très intrigant. Par exemple, on nous a dit que She-Hulk finirait par rejoindre les Avengers et que son cousin l’Incroyable Hulk pourrait également faire une apparition. On ne sait pas non plus si elle fera ses débuts plus tôt que son propre programme, car certains ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait très bien apparaître dans WandaVision en décembre. Chaque fois qu’elle arrive, She-Hulk sera sans aucun doute un ajout bienvenu au MCU, et si Alison Brie est considérée comme la norme pour le casting, tous les signes indiquent que ce spectacle est un autre grand succès pour la franchise.