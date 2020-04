«God Friended Me» annulé à CBS – No Season 3

CBS n’a pas d’amitié avec le Tout-Puissant: le réseau Eye a annulé God Friended Me après deux saisons. Une finale de deux heures sera diffusée le dimanche 26 avril à 8 / 7c.

Dans une déclaration conjointe envoyée à TVLine, CBS et Warner Bros. Television ont déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers du concept unique et des histoires édifiantes que God Friended Me a racontées au cours des deux dernières saisons. Nous remercions les acteurs brillants, les scénaristes, l’équipe de production et l’équipe pour un spectacle qui a suscité une conversation réfléchie sur la foi, la vie et le bonheur, et a fait du bien aux téléspectateurs à la fin de chaque épisode. L’équipe créative derrière le spectacle a une dernière “suggestion d’ami” à l’esprit, ainsi qu’une fin qui, nous l’espérons, apportera une conclusion satisfaisante au voyage de Miles à la recherche du Compte de Dieu. “

En moyenne sous une note de démonstration de 0,7 et 6,2 millions de téléspectateurs au total (en nombre Live + Same Day, jusqu’au 12 avril), God Friended Me est en baisse de 27 et 20% par rapport à sa première année. Et parmi les 18 drames que CBS a diffusés cette saison télévisée, il se classe huitième de la démo et n ° 10 de l’audience totale. Mais peut-être le plus problématique, il bénéficie du plus petit gain via la lecture Live + 7 DVR – seulement 23% – de tout programme CBS scripté.

.

La série mettait en vedette Brandon Micheal Hall dans le rôle de Miles Finer, un possible prophète du Seigneur … ou simplement d’un génie de la technologie, selon qui / quoi se cache réellement derrière le compte Dieu qui incite Miles à aider les autres via des suggestions d’amis en ligne. Miles est aidé dans sa quête par son meilleur ami Rakesh (joué par Suraj Sharma) et sa petite amie journaliste Cara (Violett Beane). La distribution comprenait également Javicia Leslie dans le rôle de Ali, la sœur de Miles, Joe Morton dans le rôle du révérend Arthur Finer et Erica Gimpel dans le rôle de la femme d’Arthur, Trish.

La carte de pointage de renouvellement de diffusion de TVLine a été mise à jour avec l’annulation. Espériez-vous une troisième saison de God Friended Me? Frappez les commentaires avec vos pensées sur les nouvelles.

TAGS: CBS, Dieu m’a aidé

X