Godspeed revient dans une nouvelle photo de la saison 6 de Flash

Le flash l’année dernière a introduit l’un des nouveaux méchants les plus en vue des dernières bandes dessinées de Scarlet Speedster dans Arrowverse sous la forme de Godspeed. Malgré sa popularité, l’ennemi n’est apparu que deux fois à ce jour. Sa troisième apparition est cependant en route, avec des photos révélant que la série CW travaille actuellement sur un nouvel épisode Godspeed.

L’image suivante, gracieuseté de Canadagraphs, prouve que le méchant speedster vêtu de blanc revient pour terroriser à nouveau Team Flash et Central City. On pense que l’épisode 18 de la saison 6 est en cours de tournage, donc c’est bien que Godspeed revienne ici alors qu’il faisait ses débuts dans l’épisode 18 de la saison 5.

Dans la saison 5, Godspeed a été établi comme étant devenu célèbre en 2049, mais Nora West-Allen AKA XS a réussi à le vaincre. Vraisemblablement, dans la chronologie actuelle dans laquelle elle n’existe pas, August Heart n’a jamais été battue et est devenue une menace dangereuse. Cela a été taquiné au début de la saison 6, le premier épisode ayant vu plusieurs copies de Godspeed apparaître aujourd’hui. Elle s’est ensuite terminée avec le mystère plus large de qui était derrière elle encore non résolu.

Cependant, d’autres photos de tournage ont montré une personne différente dans le costume, à part le cascadeur Ryan Handley ou l’acteur d’August Heart Kindall Charters. Il n’est actuellement pas clair si cela signifie qu’il y a simplement quelqu’un d’autre que Handley qui gère les cascades ou si une version différente de Heart or Godspeed sera introduite, mais il est possible que “Crisis on Infinite Earths” ait entraîné la réécriture complète du personnage. Cela pourrait même conduire à repenser le méchant comme plus proche de son homologue de la bande dessinée.

Dans la saison 5, Godspeed ressemblait beaucoup plus à Zoom, avec son obsession de gagner en vitesse grâce à Velocity-9. Dans les bandes dessinées, cependant, il est un collègue de Barry Allen au CCPD qui devient un justicier meurtrier, tuant des criminels qui échappent à la justice. Il se transforme finalement en anti-héros aussi, donc il y a beaucoup à explorer avec August à l’écran.

Dans tout les cas, Le flash la saison 6 se poursuit demain soir sur The CW et une fois que nous en saurons plus sur ce qui attend Godspeed, nous serons sûrs de vous le faire savoir.