Godzilla Monsters Coming to Magic: The Gathering

Les monstres Godzilla arrivent dans Magic: The Gathering

Le jeu de stratégie emblématique Magic: The Gathering s’est étendu à d’autres franchises dans le passé et maintenant le Hollywood Reporter a fait savoir que l’univers monstre classique Godzilla fait un croisement avec plusieurs monstres faisant des apparitions.

CONNEXES: Comic-Con: Russo Bros. Say Magic: The Gathering May Get Live-Action Spinoff

Les cartes Monstre de la série Godzilla présenteront le travail d’un artiste conceptuel différent de monstres emblématiques, notamment Mothra, King Caesar et Godzilla, entre autres, et feront leurs débuts dans le premier set du jeu du printemps, Ikoria: Lair of Behemoths.

“Nous avons grandi en regardant Godzilla et pendant des années, nous voulions créer un ensemble qui capture l’ampleur et l’excitation de ces films de monstres géants classiques», Mark Heggen, architecte produit chez Magic: The Gathering, a déclaré THR. “Tout la magie les ensembles ont des monstres d’une certaine variété, mais nous voulions composer les choses tout le long et exprimer ce bâtiment brisant, secouant le sol, “courir!” type de drame que ces films font si bien.“

Les joueurs pourront obtenir les cartes de la série Godzilla à partir de packs de boosters scellés et de boosters de collectionneurs Ikoria via le magasin Wizards Play Network, les décrivant comme «réel Cartes magiques“Que les joueurs pourront mettre dans un deck décontracté et habitués à”écraser vos amis à la maison. “

La liste complète des cartes est la suivante:

· Anguirus, tueur blindé

· Babygodzilla, la ruine renaît

· Biollante, forme de bête végétale

· Spacegodzilla au bio-quartz

· Destoroyah, forme de vie parfaite

· Dorat, l’animal parfait

· Ghidorah, roi du cosmos

· Gigan, terreur des cyber-griffes

· Godzilla, Doom inévitable

· Godzilla, roi des monstres

· Godzilla, champion primordial

· Le roi César, ancien gardien

· Le roi César, Titan éveillé

· Mothra, reine supersonique

· Rodan, Titan de la fureur ailée

· Spacegodzilla, Void Invader

· 決 戦 兵器 、 メ カ ゴ ジ ラ (Géant cristallin – japonais uniquement)

· 暗 黒 破 壊 獣 、 バ ト ラ (Dirge Bat – japonais uniquement)

· モ ス ラ の 巨大 な 繭 (Great Cocoon de Mothra – japonais uniquement)

EN RELATION: Mondo lance une nouvelle collection de la galerie Godzilla

“Nous avons construit un tout nouveau monde appelé «Ikoria» pour être un terrain de jeu pour notre propre lot de monstres gigantesques, puis à un moment donné, nous avons décidé d’inviter le plus grand et le plus méchant monstre de tous à nous rejoindre.», A déclaré Heggan. “Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant, mais pour cet ensemble, l’idée de voir Godzilla et ses amis s’écraser, la fête était tout simplement naturelle.“

Les 16 nouvelles cartes, qui seront disponibles en anglais tandis que la version japonaise comportera trois cartes exclusives, apparaîtront également dans Magie: l’arène de restauration, la version numérique gratuite du jeu de cartes physique.

Ikoria: Lair of Behemoths sort le 16 avril Magic: The Gathering Arena, avec une sortie complète dans le monde entier le 15 mai.