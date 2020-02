Godzilla Vs. Kong aurait un rappel à l’original de Toho

Le Monsterverse devrait avoir deux de ses plus grandes stars face à face dans ce qui promet d’être une confrontation épique que les fans n’oublieront jamais. Après avoir fait tomber plusieurs des meilleurs prétendants au titre de roi des monstres, le cracheur de feu bleu Kaiju défendra son trône Godzilla Vs. Kong et maintenant, nous entendons que le film rendra hommage au film Toho classique où les deux sont entrés en collision dans le passé.

Partout, le public était impatient de voir King Kong affronter Godzilla pour le titre de plus grand Kaiju à avoir jamais parcouru la Terre, et nous espérons qu’il est prêt à gronder parce que le combat qu’il attendait vient cet automne au Monsterverse. Non seulement cela, mais il semble qu’il y ait un moment au cours de leur bataille qui rende hommage au combat qu’ils ont eu dans le film King Kong contre Godzilla de 1962.

Dans ce film, il y a un moment où King Kong tente de pousser un arbre dans la gorge de Godzilla. Selon Godzilla-Movie, une source d’une pré-projection de Godzilla vs. Kong prétend que l’hommage vient quand Kong ramasse un arbre et le jette sur le visage de Godzilla.

Il y a une chance que cela ne fasse pas la coupe finale, bien sûr, mais quoi qu’il arrive pendant leur bataille, il est sûr de dire que l’épreuve entière sera tout à fait le spectacle. Après tout, il remporte le tout dans le quatrième film dans l’univers partagé des bêtes géantes, et cela ne comprend pas seulement les deux prétendants.

Godzilla: King of Monsters était loin d’être un mauvais film, mais sa mauvaise réception et son box-office moins que stellaire ont mis beaucoup de pression sur le prochain film réalisé par Adam Wingard. Si ce n’est pas un succès, cela pourrait signifier la fin du Monsterverse, ce qui serait assez décevant étant donné tout le potentiel de cet univers cinématographique. Des tests de dépistage médiocres, des reprises importantes et des retards ont jusqu’à présent miné la production, mais cela ne devrait pas empêcher les fans de placer leurs paris, car tout se passe quand Godzilla Vs. Kong sortira en salles le 20 novembre 2020.