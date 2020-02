Godzilla Vs. Kong réussit un test de dépistage solide après de nombreuses reprises

Il semble que les choses puissent enfin chercher la confrontation très attendue entre deux des monstres les plus emblématiques du cinéma dans Godzilla Vs. Kong. Le dernier opus de MonsterVerse de Legendary a subi quelques revers majeurs, la date de sortie originale de mars ayant été retardée de huit mois à la suite de rapports selon lesquels le studio n’était pas satisfait de ce que le réalisateur Adam Wingard avait réuni. Cela a conduit à de nouvelles prises de vue assez étendues, qui ont sans aucun doute envoyé le budget monter en flèche compte tenu de la quantité de CGI coûteuse nécessaire pour donner vie aux personnages du titre, ce qui a conduit beaucoup à penser que le MonsterVerse était déjà au bord de l’effondrement.

La franchise a pris un bon départ avec Godzilla de Gareth Edwards et Kong: Skull Island, le prequel de Jordan Vogt-Roberts, qui ont tous deux obtenu de bonnes critiques et gagné plus de 500 millions de dollars chacun au box-office. Cependant, les roues ont commencé à tomber un peu avec le suivi Godzilla de Michael Dougherty, King of the Monsters, qui n’a pas répondu aux attentes fixées par la superbe première bande-annonce, les fans se demandant comment un film qui présentait autant de kaiju emblématiques pourrait se révéler si ennuyeux. Cela n’a pas aidé que la suite soit sous-performante commercialement, ce qui n’a fait qu’ajouter une pression supplémentaire à Wingard et à son équipe. Si Godzilla Vs. Kong déçoit, alors le MonsterVerse pourrait être au-delà de la sauvegarde.

Cependant, avec les reprogrammations maintenant terminées, un premier test de dépistage de la nouvelle version améliorée a eu lieu hier et le buzz qui l’entoure semble assez positif. Wingard s’est ensuite tourné vers les médias sociaux pour publier une image des deux titans de leur bagarre classique de 1962 et la légende qui l’accompagne donne certainement l’impression que les choses vont plutôt bien, avec le réalisateur taquin: «Hier était un grand jour pour ces deux gars ! “

Godzilla Vs. Kong marque un moment charnière pour le MonsterVerse, celui qui pourrait faire ou défaire tout l’univers interconnecté, donc j’espère que les reprises ont réussi à résoudre tous les problèmes que le studio avait avec le projet, et la purée de monstre épique parviendra à être à la hauteur du battage médiatique.