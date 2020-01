Godzilla Vs. Kong Spoilers taquine la scène de bataille finale

Le verset monstre que Legendary Pictures a essayé de lancer avec Godzilla et d’autres monstres géants au centre a jusqu’à présent donné des résultats mitigés. Mais un épisode de la franchise qui a excité les fans de Kaiju comme Avengers: Fin de partie avait des amoureux de la bande dessinée est le prochain Godzilla Vs. Kong.

Alors que certains fans ont peur que le film trompe le public d’un véritable combat entre les deux titans en les faisant se bagarrer brièvement avant de faire équipe contre une nouvelle menace, un récent post sur Reddit affirme que cette peur est mal fondée. Prenez cela avec un grain de sel, mais voici ce qui a été taquiné:

La bataille finale entre Godzilla et Kong se déroule la nuit à Hong Kong au milieu d’une pléthore de néons, une bataille avec Mechagodzilla s’y déroule en effet également, mais la bataille principale de Godzilla et Kong sera un combat juste 1 contre 1 avec un combat clair et clair. vainqueur définitif, il ne restera pas ambigu.

Il semble donc que les cinéastes se soient engagés à raconter une histoire d’une bataille entre Kong et Godzilla où l’une des icônes des monstres de film sort définitivement au sommet, au lieu de mettre fin au combat dans une impasse pour apaiser les fans des deux personnages. Cependant, d’après les jouets du film récemment révélés, nous savons que la photo mettra également en vedette d’autres titans importants, y compris un nouveau titan inconnu, probablement créé par Monarch lui-même et Mechagodzilla.

La version mécanique de Godzilla a déjà été taquinée dans Godzilla: King of Monsters, bien sûr, où la scène post-crédits montrait un titre de journal suggérant que Monarch avait déjà expérimenté la création de Kaiju organique, et est maintenant passé à la création d’un titan mécanique pour combattre d’autres titans. Cela servira vraisemblablement à l’origine de Mechagodzilla.

Avoir la bataille culminante Godzilla contre Kong se dérouler la nuit à Hong Kong suivra également l’exemple donné par un autre film populaire de Kaiju. À Pacific Rim, les veilleuses au néon de la ville ont été utilisées à bon escient pour créer des scènes cool des batailles entre les Kaiju et les Jaegers. Sans parler de l’importance culturelle d’avoir Godzilla combattre une icône de monstre occidental sur son territoire d’origine, l’Asie du Sud-Est, où le personnage a été créé à l’origine.

Tout cela semble plutôt excitant, et nous verrons si le blockbuster est à la hauteur du battage médiatique lorsqu’il arrivera dans les salles le 20 novembre 2020.