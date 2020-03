Godzilla Vs. Kong Star dit qu’il a un message positif pour la société

Même si la date de sortie initiale de Godzilla Vs. Kong n’avait pas été repoussé de huit mois, il semble peu probable que le film soit sorti de toute façon, étant donné qu’il était initialement prévu de sortir en salles vendredi dernier, alors que la pandémie de coronavirus faisait des ravages dans les cinémas du monde entier.

Une première version du dernier épisode de MonsterVerse de Legendary n’aurait apparemment pas impressionné le studio, qui a commandé une série de nouvelles prises de vues coûteuses pour essayer de sauver le projet. Heureusement, le réalisateur Adam Wingard semble convaincu que l’épreuve de force entre les deux monstres emblématiques est en bien meilleure forme, avec des réactions précoces qui ont fait l’éloge du film.

Malgré toutes les turbulences dans les coulisses et l’amélioration de la qualité du produit final qui en résulte, nous ne savons toujours pas grand-chose sur Godzilla Vs. Kong mis à part le fait évident que les deux personnages-titres sont prêts à se battre de façon épique à l’échelle de la ville. Cependant, dans une récente interview, la star Eiza Gonzalez a proposé de nouveaux détails sur l’intrigue et a laissé entendre que l’histoire devrait présenter un fort élément humain malgré l’abondance de CGI qui sera également sur nos écrans.

«Les histoires de Godzilla et de Kong vont parallèlement, comme vous le verrez, sans rien révéler. C’est aussi un grand casting, et c’était vraiment amusant d’en faire partie. Il y a tellement de choses qui se passent, mais le cœur de cela est aussi deux jeunes filles, ce qui est un message tellement positif pour la société de nos jours. C’est tout simplement incroyable. “

Vraisemblablement, l’une des têtes d’affiche est le personnage de retour de Godzilla: King of the Monsters, la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, mais d’après la distribution annoncée jusqu’à présent, il n’est pas clair qui pourrait être l’autre. Nous devrons attendre et découvrir par nous-mêmes, je suppose, avec la première bande-annonce de Godzilla Vs. Kong devrait être publié à un moment donné au cours de l’été.