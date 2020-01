Godzilla Vs. Le réalisateur de Kong dit que le film est à la maison maintenant

Production sur Godzilla Vs. Kong a été rocheux, pour dire le moins. Le film à succès était initialement prévu pour une sortie en mars, mais en raison de lourdes prises de vues après de mauvaises projections de tests, la date a été retardée de huit mois en novembre.

Mais le réalisateur Adam Wingard semble toujours ravi que les fans voient le produit fini. Il est allé sur Instagram pour publier une mise à jour sur le film cette semaine, parlant de ce qui nous attend avant que le public ne puisse enfin y jeter un œil plus tard cette année.

«Travailler sur GvK a été le plaisir de toute une vie. Nous sommes dans la dernière ligne éditoriale, encore quelques mois! J’ai tendance à garder le silence sur mes projets pendant que je travaille dessus, mais je dois juste dire que je suis tellement excité par ce film fou! “

On pourrait penser qu’il y aurait beaucoup de battage médiatique pour ces deux monstres emblématiques apparaissant à l’écran ensemble et faisant des ravages, mais l’élan semble avoir considérablement ralenti. Suite au succès critique et financier de Godzilla de Gareth Edwards en 2014, il semblait y avoir un regain d’enthousiasme pour une franchise dormante. Puis est venu Kong: Skull Island au début de 2017 qui, de façon surprenante, a également rencontré un amour critique ainsi qu’un transport au box-office décent.

Mais si vous regardez la réponse à Godzilla: King of the Monsters de l’année dernière, y a-t-il vraiment autant d’anticipation et de battage médiatique pour plus de ces films? King of the Monsters n’a gagné que 385 millions de dollars dans le monde, ce qui représente près de 200 millions de dollars de moins que les deux photos précédentes mentionnées. Et combien de personnes se souviennent même de la scène post-crédit à la fin de Kong révélant une connexion avec Godzilla?

Bien sûr, la reprise de tournages sur des films à gros budget est une pratique courante, alors même s’il peut encore y avoir une certaine cause d’alarme, Godzilla Vs. Kong pourrait finir par être une balade amusante. Et Wingard en dit certainement autant sur les réseaux sociaux.

Une sortie en novembre pour ce genre de film est certes curieuse, mais nous devrons attendre et voir la première bande-annonce pour avoir une meilleure idée de ce Godzilla Vs. Kong ressemblera. Avec un peu de chance, cela remettra la franchise sur la bonne voie après l’écrasante King of the Monsters.