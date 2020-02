GOG.com ajoute à sa bibliothèque «Wolfenstein: The New Order», «The Old Blood» et toute la série «Dishonored»

GOG.com a lancé sa vente à Bethesda avec l’ajout de deux récents Wolfenstein titres, ainsi que l’ensemble Déshonoré série de jeux. Les deux séries sont disponibles à prix réduit pour la semaine, aux côtés d’autres propriétés Bethesda, y compris Tomber, Les parchemins anciens, Tremblement de terre et CONDAMNER.

Le retour de Bethesda en 2014 au grand-père des tireurs à la première personne Wolfenstein: le nouvel ordre a donné à BJ et à la société un coup de feu dont ils avaient grand besoin après avoir négligé Wolfenstein en 2009. Le mini suivi un an plus tard Le vieux sang nous a donné plus de carnage et de fusillade qui ont contribué à remettre la série sur la carte.

Pendant ce temps, le jeu d’action furtive d’Arkane Studios 2012 Déshonoré ramené des souvenirs de classique furtif Voleur dans son gameplay, ainsi que sa liberté pour vous permettre de faire face à des missions de différentes manières. Le suivi en 2016 a amélioré certaines des lacunes du premier jeu, tandis que l’expansion autonome de 2017, Mort de l’étranger, a clôturé le récit du deuxième jeu (bien qu’il ne satisfasse pas entièrement certains fans).