GOG.com ajoute ‘Mortal Kombat 4’ à sa bibliothèque

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour que Spawn frappe Mortal Kombat 11, mais en attendant, si vous vous sentez nostalgique, GOG.com a quelque chose pour vous.

Bien qu’il n’ait pas bien vieilli (et que les cinématiques sont hilarantes), il y a un certain charme pour la première incursion de la série en 3D avec Mortal Kombat 4. Et maintenant, vous pouvez y jouer à nouveau sur PC! GOG.com a ressuscité le combattant de 1997, vous permettant de le jouer sur des ordinateurs modernes.

MK4 rejoint les trois premiers jeux sur GOG.com, tous disponibles à un prix raisonnable.

Spawn arrive dans Mortal Kombat 11 le 17 mars dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les propriétaires de Kombat Pack, suivie d’une large disponibilité le 24 mars.