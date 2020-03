Goku demande l’aide de tout le monde pour lutter contre le coronavirus

Terriens, il est temps de s’unir! Goku Il demande à tout le monde de l’aider à lutter contre le coronavirus, cette pandémie qui inquiète tout le monde et qui s’aggrave de jour en jour.

Mario C. Castañeda, qui exprime le héros bien-aimé de Dragon Ball, a utilisé ses réseaux sociaux pour demander à tout le monde son aide pour combattre l’un des pires méchants, le Covid-19.

Cette fois, Goku n’a pas besoin de lever la main pour son célèbre Genkidama, mais il a besoin d’eux pour rester à la maison afin de vaincre ce terrible mal.

Bonjour le Mexique, l’Amérique latine et le monde … Je suis la voix de Goku …! Je ne vous demande pas de lever les bras pour créer un Genkidama, mais je vous demande de suivre les recommandations pour arrêter la propagation de Covid-19. Lavez-vous les mains et restez à la maison. Faites attention …!

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario)

19 mars 2020

Maintenant, vous devez faire plus que simplement lever les mains, elles doivent être bien lavées et éviter tout contact avec d’autres personnes.

«NOUVEAU DESSIN»

Cela vaut pour tous les médecins, auxiliaires, TES et autres agents de santé qui quittent leur peau pour arrêter # COVID2019

Si Goku a demandé de lever ses mains, je suis sûr que vous les lèveriez, s’il vous plaît laissez-nous tous aider avec ce Genkidama de la maison # YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/VmffLs7ewv

– Andres (@AndresZetta)

17 mars 2020

À la surprise de beaucoup, en lisant la lettre, ils commencent à entendre la voix du super-héros des arts martiaux et certains parents ont profité de ce médium pour demander un audio avec des recommandations du Coronavirus afin que les enfants se sentent plus identifiés avec le personnage et respecter les mesures préventives.

Malheureusement, hier, le Mexique a enregistré son premier décès par coronavirus, un homme de 41 ans atteint de diabète.

