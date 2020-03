Goku vous demande de vous laver les mains pour éviter les infections à coronavirus Covid-19

Les infections au coronavirus COVID-19 ont augmenté au Mexique, et c’est pourquoi les mesures de précaution pour empêcher la croissance de la population infectée sont plus importantes que jamais. L’acteur Mario Castañeda, qui prête sa voix à Goku en Amérique latine, le sait et c’est pourquoi il a réalisé une vidéo demandant aux fans de la série de suivre les recommandations de santé et d’hygiène.

“Bonjour le Mexique, l’Amérique latine et le monde … Je suis la voix de Goku …! Je ne vous demande pas de lever les bras pour créer un Genkidama, mais je vous demande de suivre les recommandations pour arrêter la propagation de Covid-19. Lavez-vous les mains et restez à la maison. Prenez soin de vous…! », A demandé Castañeda via son compte Twitter.

À la fin de la vidéo, Castañeda utilise sa voix de Goku pour nous demander de lever les bras et de faire un énorme Genkidama pour aider à combattre le coronavirus. Qu’est-ce qui peut vous remonter le moral plus que votre personnage préféré?

