Golden Globes: Tina Fey et Amy Poehler organiseront la cérémonie 2021

Nous allons en boire: Tina Fey et Amy Poehler reviendront pour accueillir les Golden Globes sur NBC en 2021.

La nouvelle a été annoncée par Poehler elle-même lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association samedi. Les anciens de SNL ont accueilli les Globes à deux reprises à trois reprises, de 2013 à 2015.

La cérémonie des Golden Globes de cette année a été organisée par Ricky Gervais, et a accueilli en moyenne 18,3 millions de téléspectateurs et une note de démonstration de 4,3, en baisse de 2 et 17% par rapport à l’année dernière pour atteindre des plus bas sur 8 et 12 ans pour la cérémonie. Depuis Poehler et Fey, les Globes se sont tournés vers Gervais (deux fois), Jimmy Fallon, Seth Meyers et le combo d’Andy Samberg et Sandra Oh.

