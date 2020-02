Goldie Hawn, Bette Midler et Diane Keaton réunissent – / Film

Les membres du First Wives Club Goldie Hawn, Bette Midler, et Diane Keaton appellent une autre réunion à l’ordre avec une réunion d’écran argentique dans la comédie Bijoux de famille. New Republic Pictures a remporté les droits de Family Jewels, une comédie familiale multigénérationnelle qui réunira Hawn, Midler et Keaton 24 ans après avoir joué dans la comédie de 1996 The First Wives Club.

Deadline rapporte que New Republic Pictures a remporté les droits du pitch Family Jewels de Peter Hoar, qui suit les personnages de Hawn, Midler et Keaton alors qu’ils «sont obligés de passer les vacances de Noël ensemble, avec leurs enfants et petits-enfants, après l’homme qu’ils étaient tous une fois marié à tombe mort dans un grand magasin de New York. “

Cela ressemble à un suivi approprié du First Wives Club, qui a d’abord rassemblé les légendes de la comédie sur grand écran dans une comédie dirigée par Hugh Wilson sur trois femmes divorcées qui cherchent à se venger de leurs maris qui les ont toutes laissées pour des femmes plus jeunes. Mais cette fois dans Family Jewels, ils sont tous copains de sein, ayant tous été officiellement mariés au même homme. Il n’a pas tout à fait le style «les femmes forment une super-équipe de vengeance ensemble» que le First Wives Club a fait, mais nous donnera le contraire: la joie de regarder Hawn, Midler et Keaton se sniper.

“La chimie de Diane, Bette et Goldie est inégalée et irrésistible, et je suis ravi d’aider à les réunir à l’écran pour des générations de fans”, a déclaré Bradley Fischer de New Republic, qui produit le film aux côtés de Brian Oliver et Alan Nevins. Tracey Nyberg sera la productrice exécutive. Hoar écrira le scénario du film, qui prévoit un début de production cette année.

Il n’y avait rien de tel que de regarder The First Wives Club et de voir Midler, Hawn et Keaton ensemble à leurs premiers comédies. La perspective de les voir se réunir et exercer cette même énergie chaotique est excitante, bien que j’espère qu’elle ne sera pas aussi évoquée que les comédies récentes mettant en vedette des actrices plus âgées. Il est triste que les rôles sèchent si rapidement pour les actrices d’Hollywood à mesure qu’elles vieillissent – toute la prémisse du First Wives Club était basée sur des femmes qui étaient censées être «au-dessus de la colline» provoquant leur revanche – mais cette nouvelle donne l’espoir que Midler, Hawn et Keaton peut toujours obtenir de grands rôles.

