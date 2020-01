Goldman v Silverman Court métrage avec Adam Sandler – / Film

Maintenant que Josh et Benny Safdie, les cinéastes à l’origine de l’attaque de panique cinématographique soutenue de l’année dernière Uncut Gems, ont inquiété le public du monde entier, Adam Sandler pour offrir une expérience de visionnement légèrement plus discrète sous la forme d’un nouveau court métrage. Check-out Goldman v Silverman ci-dessous, un court-métrage de six minutes dans lequel Sandler et Benny Safdie s’affrontent en tant qu’artistes de rue à Times Square.

Goldman v Silverman Court métrage

Je n’ai vu que deux des films de Safdie Brothers jusqu’à présent (Good Time et Uncut Gems), donc j’attendrai d’en voir plus avant d’essayer d’évaluer comment ce projet s’intègre dans l’ensemble de leur travail. Mais tout comme Uncut Gems a tiré le rideau et nous a guidés dans le monde du Diamond District de Manhattan, Goldman v Silverman nous donne un aperçu d’une sous-culture différente. Je cherche toujours à savoir si je pense que ce court-métrage a quelque chose d’intéressant à dire. Cela se termine avec les deux hommes se séparant après leur confrontation et exprimant apparemment des regrets de n’avoir jamais affronté en premier lieu. Peut-être y a-t-il un sens plus profond à tirer de l’idée de deux personnes qui essaient fondamentalement de faire la même chose, choisissent de l’habiller de différentes manières, et finalement ne parviennent pas à trouver un compromis.

Ou peut-être que c’était juste un grand bâillon, un moyen pour les Safdies de pulvériser de la peinture l’une des plus grandes stars du cinéma d’or au monde et de le laisser tomber à Times Square sans que personne ne le remarque s’ils savaient vraiment qui ils regardaient. Là encore, peut-être que c’est un bâillon et qu’il a en fait quelque chose à dire ne s’excluent pas mutuellement.

Quoi qu’il en soit, il est clair que les réalisateurs ont formé une excellente relation avec Sandler, qui a donné absolument tout ce qu’il avait dans leur film et a tourné l’une des performances les plus électriques de 2019. Et Sandler (qui, encore une fois, est l’une des plus grandes de cette planète stars du cinéma restantes) est allé au-delà quand il est temps de promouvoir Uncut Gems, quelque chose qu’il n’avait pas à faire, mais qui le voulait évidemment parce que c’était un projet qui le passionnait. Ce court métrage pourrait-il indiquer que Sandler retrouvera ces gars dans un autre long métrage? Le temps nous le dira, mais on ne sait pas sur quoi les Safdies travailleront ensuite. Ils étaient autrefois attachés à un remake de 48 heures, mais ont récemment révélé qu’ils n’étaient plus à bord de ce projet. Les doigts croisés quoi qu’ils fassent ensuite présente une autre réunion avec le Sandman.

Sandler v. Benny comme artistes de rue aka. GOLDMAN v SILVERMAN un nouveau court métrage que nous avons monté ensemble. Profitez-en: https://t.co/7GzMB2bugK pic.twitter.com/CUQWXr0ZJP

– SAFDIE (@JOSH_BENNY) 16 janvier 2020

