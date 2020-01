Gommé et coupe très basse: la marque de pantalons de Shakira et enseigne tout!

L’artiste colombien portait un pantalon moulant qui mettait en valeur les plus interdits.

Si quelque chose a caractérisé le chanteur colombien Shakira C’est sa façon originale de s’habiller, qui pointe toujours vers la simplicité et l’authenticité.

Shakira Cela a commencé avec un type de musique beaucoup plus similaire au rock, mais ensuite il s’est orienté vers la pop. Au début, la Colombienne portait toujours des couleurs sombres, un pantalon décolleté et des chemisiers qui lui permettaient de voir son abdomen parfait.

Cependant, au fil du temps Shakira Il a dû se réinventer et maintenant ces pantalons dont beaucoup de ses fans se souviennent sont rarement vus. C’est pourquoi nous vous apportons cette photo de quand l’interprète de “Rabiosa”, “Loca” et “Barefoot” arborait le pantalon en caoutchouc caoutchouté avec la coupe la plus basse de la planète.

La vérité est qu’il est absurde de ne pas admettre que Shakira Il a toujours été magnifique … Beaucoup de ses fans auront ce pantalon gravé à jamais dans sa mémoire.

Et bien que maintenant la Colombienne ait diversifié son style vestimentaire, on ne peut nier que son essence reste intacte, étant l’un des meilleurs crochets de cette artiste.

On t’aime Shakira!

