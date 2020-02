Gonzalo, contre la relation de Christofer et Fani après “L’île des tentations”: “Je ne peux pas l’accepter”

* En préparation

Dans la nuit du vendredi 14 février, ‘Le débat des tentations’ a été retransmis par une nouvelle interview de Christofer Guzmán, vu son absence sur le plateau, dans laquelle il a parlé de ses compagnons de ‘L’île des tentations’. L’ex-participant a eu l’opportunité d’entrer en direct, via un appel, pour dire au revoir à Fani Carbajo, étant donné qu’il se rendrait chez ‘Survivors’ dès la fin du débat. En outre, Il a pu discuter avec Gonzalo Montoya, son plus grand soutien lors de l’enregistrement de l’émission, qui a exprimé tout au long de la diffusion son animosité envers Fani et a eu l’occasion de discuter de la question avec Christofer.

Gonzalo, lors de sa conversation avec Christofer dans «Le débat des tentations»

Lors de l’interview de Guzmán avec Sandra Barneda, l’ancienne participante de «L’île des tentations» a eu l’occasion de parler de ses anciens compagnons. “Alex ne m’a pas cru dès le premier instant. Il y a certaines actions que j’ai vécues qui plus tard m’ont dit que je ne les ressentais pas vraiment”, a déclaré Christofer, tout en louant Gonzalo pour le fait que “c’était un pilier fondamental” dans la ville. . “Dehors, quand je suis parti, il était le seul à avoir eu des contacts avec moi”, a ajouté Guzman, avant de préciser que “après un certain temps, il a fait certaines choses que je n’aime pas”. “Si vous me respectez, respectez la personne avec qui je suis”, A déclaré Christofer, avant de s’assurer que, que Fani soit le meilleur pour lui ou non, “je décide”.

.