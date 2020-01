Gonzalo, inquiète après avoir vu le message de Susana dans “L’île des tentations”: “J’ai vu sa moustique”

* En préparation

Dans la nuit du jeudi 30 janvier, Telecinco a publié un nouvel épisode de «L’île des tentations», dans lequel les participants ont eu l’occasion d’échanger des messages avec leurs partenaires respectifs. Une option que chacun avait la liberté de choisir et qui a généré des réactions différentes entre eux, comme cela s’est produit dans le cas de Gonzalo Montoya et Susana Molina, qui ont envoyé un message critique à sa partenaire, devant Montoya, qui s’est simplement assuré à quel point il l’aimait et comment elle lui manquait.

Gonzalo et Susana échangent leurs messages sur «L’île des tentations»

.