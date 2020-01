Gonzalo la reconditionne dans «L’île des tentations» avec ses commentaires sur les relations sexuelles avec Susana

Gonzalo Montoya a joué dans l’un des moments les plus viraux du premier programme de “L’île des tentations” en faisant référence à sa petite amie, Susana Molina, comme “Pokémon“Les réseaux étaient remplis de messages critiquant la façon désobligeante, il a parlé d’elle, quelque chose qui a été reproduit à nouveau dans cette septième émission, dans laquelle il a déclaré que sa petite amie était “asexuée”.

Gonzalo Montoya, dans «L’île des tentations»

Le commentaire est venu après que le participant a vu des images de sa petite amie en conversation avec Joy au sujet du sexe et combien de fois il l’a pratiqué par semaine. Selon Susana, il n’y en avait pas beaucoup depuis Elle n’en a généralement pas envie. “Gonzalo, après ce que vous venez d’entendre, pensez-vous qu’elle est sexuellement satisfaite?”, A demandé Mónica Naranjo, à laquelle il a répondu: “Elle est super satisfaite, ce qui se passe c’est une fille très asexuée“.

Le mot “asexué” a suscité un visage d’étonnement chez l’hôtesse, qui était plus perplexe après avoir entendu la suite de l’explication du participant: “Je dois toujours être derrière elle, comme si elle était un loup, mais au final je l’ai compris. C’est une fille qui préfère rire, sortir, se promener … Je suis le contraire, c’est-à-dire que je suis proactive, je veux toujours. Elle ne l’est pas, car c’est une convivialité. Deux pas, si on ne veut pas. “

La condamnation du réseau

Après ces propos, qui ont également été condamnés par le public, puisqu’ils ont observé des signes de “pression” et de “manipulation” pour que leur partenaire fasse l’amour avec lui, le candidat a expliqué au total à la caméra: “Enfin et après tout, ce qu’il fait, c’est me rendre plus morbide et plus morbide, deviens plus excitée, jusqu’à ce que j’obtienne ce que je veux“.

Face au poker de Monica quand Gonzalo le libère que Susana est asexuée ???????????????? # LaIslaDeLasTentaciones7

– Laura (@monamourr_) 30 janvier 2020

Le visage de Monica en écoutant Gonzalo dit que Susana est asexuée a représenté toute l’Espagne # LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/QbcPl2q1uv

– IVÁN (@Ivanyanoviene) 30 janvier 2020

Susana est asexuée dit … ET VOUS ÊTES LE FILS DE GILIPOLLAS # LaIslaDeLasTentaciones7

– JulSab ???????? (@sixteengh) 30 janvier 2020

Comment dégoûtant de Gonzalo ???? # LaIslaDeLasTentaciones7

– fansescrito (@fansescrito) 30 janvier 2020

AUTO-DÉCEPTION:

Elle est très satisfaite mais ne veut pas faire l’amour.

Sinon, ce sera parce qu’elle n’est pas satisfaite et ne veut pas perdre de temps à vous satisfaire.

# LaIslaDeLasTentaciones7

– Tricia Takanawa ???????????? (@ Laila3317) 30 janvier 2020

Twitter chaque fois que Gonzalo ouvre la bouche: # LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/sLmq9OsTB4

– Penny. (@pennycats_) 30 janvier 2020

Moi à chaque fois que Gonzalo parle # LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/oCoI7Uhfol

– Lyvs ???? (@Lyvilyvss) 30 janvier 2020

gonzalo: “elle est super sexuellement satisfaite ce qui se passe c’est qu’elle est asexuée et je dois la chasser comme un loup jusqu’à ce que je l’obtienne”

allez-vous appuyer dessus jusqu’à ce qu’il cède par manipulation ??? et en plus vous sentez-vous fier machote ??? Souvent porc # LaIslaDeLasTentaciones7

– anna (@liberxsis) 30 janvier 2020

