Gonzalo («L’île des tentations»), pris lors d’un dîner avec Victoria Federica

Les participants de «L’île des tentations» sont devenus habituels sur les plateaux des différents programmes Mediaset après l’énorme popularité de la réalité produite par Quartz. Gonzalo Montoya est l’un des protagonistes incontestés depuis la fin du programme, qui a proclamé son amour éternel pour Susana Molina et sa tristesse dévastatrice sur les réseaux sociaux et sur des plateaux tels que “Femmes et hommes et vice versa”.

Gonzalo Montoya et Victoria Federica

L’ancien candidat «GH 14» est revenu à l’actualité, non pas à cause de sa relation avec Susana, mais parce que a été surpris lors d’un dîner avec Victoria Federica, nièce du roi Felipe VI. Une connexion très surprenante qui a suscité toutes sortes de commentaires. L’équipe “Save me” a contacté Gonzalo pour découvrir la raison d’une rencontre aussi étrange, mais l’Andalou a seulement dit que c’était “une merveilleuse soirée entre amis”.

Au dîner, qui a eu lieu le mercredi 19 février dans un restaurant du quartier madrilène de Chamberí, les deux jeunes étaient ensemble avec un groupe de personnes Parmi lesquels se trouvait également le petit ami de la fille de l’infante Elena, Jorge Bárcenas. Selon 20 minutes, une réunion de DJ était en cours, à laquelle Luis Torremocha, un ami de Froilán, était également présent. C’est lui qui a révélé à travers ses histoires Instagram une vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment Gonzalo et Victoria Federica ont partagé une table.

“Je ne peux rien dire”

De “Save Me”, Gonzalo a également été interrogé sur sa relation possible avec la Maison Royale et, plus précisément, sur son amitié avec Victoria Federica. Sur un ton mystérieux, le participant de «L’île des tentations» a répondu par un bref: «Je ne peux rien dire». Il semble que l’Andalou surmonte sa rupture avec Susana, puisqu’il a terminé ses déclarations affirmant: “Après la tempête, le calme vient”.

