Gonzalo Montoya, critiqué pour un commentaire à Katerina sur Instagram: “Alors appelle Susana”

Gonzalo Montoya continue de chasser la controverse. Depuis sa participation à «L’île des tentations», il a reçu de nombreuses critiques, qui ont augmenté après sa signant pour «Viva la vida» en tant que contributeur régulier le week-end de Telecinco. Beaucoup pensent qu’il obtient plus de tranches qu’il ne devrait après la dissolution de Susana Molina, mais aucun ne semble le laisser aller de l’avant. La dernière chose a été un commentaire Instagram de Katerina.

Le post de Katerina dans lequel Gonzalo a commenté

La tentatrice la plus internationale du programme a des centaines de milliers de followers sur son compte Instagram – elle dépasse de loin Gonzalo – mais le seul commentaire que ses followers ont remarqué est l’un des sévillans. Un emoji avec une flamme de feu a déclenché toutes sortes de réponses, bon et mauvais. Des avis comme “puis appelez Susana“,”voulez-vous plus“,” laissez-la tranquille “ou” vous ne savez rien “étaient quelques-uns des commentaires négatifs.

D’autres l’ont défendu contre les explosifs: “Pouvez-vous faire ce que vous voulez ou arrêter de vouloir le garçon? Pensons-nous à votre vie?“a écrit un utilisateur.” Serait-il juste si je pleurais toute ma vie pour Susana? Allez maintenant “, a réclamé un autre. Katerina elle-même a répondu avec un bref cœur ce qui indique que les deux continuent de maintenir une amitié. Sans aucun doute, la chimie des deux dans le programme était indéniable.

Faire face aux ennemis

Gonzalo résiste à la tempête avec ses détracteurs depuis des années, car son passage chez «Big Brother» n’a pas été beaucoup applaudi non plus. Après le dernier feu de joie dans lequel lui et Susana ont divisé leurs chemins, les réseaux sociaux sont devenus une fête, auquel il a répondu très sincèrement: “Ici, vous avez votre moment pour célébrer, que vous savez que derrière tout cela il y a des gens qui souffrent“La chose ne s’est pas arrêtée là, car le cas de la photo de Katerina n’a été que l’un des nombreux.

