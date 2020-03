Gonzalo Montoya inculpe à nouveau Cepeda et clarifie sa relation avec Victoria Federica

Gonzalo Montoya n’a pas encore surmonté sa rupture avec Susana Molina dans «L’île aux tentations». Le couple a eu 6 ans de relation et a participé au programme pour “sortir de la routine”. Cependant, ni la jalousie ni les séducteurs n’ont fait impression sur le couple, Molina a réalisé pendant les semaines du concours qu’elle n’aimait plus Montoya de la même manière et au dernier feu de joie du programme, elle a décidé de mettre fin à la relation. Après plusieurs mois, le sévillan continue de lutter pour tourner la page, mais les dernières nouvelles indiquent que son ex-petite amie aurait pu reconstruire sa vie avec une autre personne, spécifiquement Cepeda, avec qui il a récemment discuté via les réseaux sociaux.

Gonzalo Montoya sur sa chaîne sur la plateforme Mediaset Espagne

L’ex-candidat de «GH 14», fatigué des rumeurs sur la prétendue relation entre Susana et l’ex-participant de «OT 2017», a décidé de publier une vidéo sur sa chaîne sur la plateforme vidéo Mediaset «Mon moment», donnant son avis au le respect. Montoya explique que lors de la rencontre qu’il a eue avec son ex-partenaire dans “Le débat des tentations” il lui a suggéré de prendre un café et elle l’a rejeté en disant “c’était trop tôt”. Cependant, lors de son premier jour en tant que collaborateur de «Viva la vida», Montoya a de nouveau rencontré Molina sur le tournage, ce qui l’a beaucoup dérangé. “Il est tôt pour prendre un café mais ne pas nous voir sur un poste de télévision”, critique le sévillan.

Les coups contre Cepeda

Dans le format, Diego Arrabal a demandé à Montoya ce qu’il pensait des rumeurs selon lesquelles Luis Cepeda et Susana étaient ensemble, un sujet qui fatigue particulièrement le sévillan. “Je me bats pour être heureux, je pense que je le mérite, que les gens sont si lourds et nuisibles pour me frotter qu’ils sont avec Cepeda, ça m’est égal. Elle peut être heureuse avec qui elle veut “, explique l’ancien grand frère. Mais Montoya est clair qu’il n’aime pas du tout le triomphe de son ex-partenaire:”Qu’est-ce que je n’aime pas Cepeda pour elle? Et bien oui. Qu’est-ce qui ne me plaît pas parce que je suis plus beau que lui? Que ce gars est célèbre pour les filles avec qui il est? Il a été avec Aitana, Susana, qui sont des méga femmes … Et pas à cause de la façon dont il chante. Il semble nettoyer un peu son image, mais bon … Tout le monde peut être célèbre comme il décide, “critique Montoya durement.” Je pense que Susana pourrait être avec quelqu’un de mieux. C’est qu’il chante fatal … “, condamne le collaborateur de” Viva la vida “.

Sa relation avec Victoria Federica

La fille d’Infanta Elena et de Jaime de Marichalar a coïncidé avec l’ex-participante de “La isla de las tentaciones” lors d’un dîner de DJ parce qu’ils ont plusieurs amis en commun et que certains d’entre eux étaient des adeptes du programme, ils voulaient rencontrer Montoya: “Il y a eu des spéculations que je peux être avec Victoria Federica, je pense que c’est une blague, vous savez? (…) Une soirée entre amis, rien de plus, que se passe-t-il pour que vous vouliez faire écho à ce qu’il n’y a pas “, conclut l’ancien grand frère.

