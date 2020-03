Good Doctor Spoilers: Finale de la saison 3 – Glassman meurt dans le tremblement de terre?

Le Bon Docteur ne taquine pas un… pas deux… mais trois morts potentielles avant sa finale de la saison 3 – n’importe laquelle d’entre elles ébranlerait le drame médical.

Au cours de la saison en deux parties, «la ville de San Jose est secouée par un tremblement de terre massif qui met le personnel de l’hôpital Saint-Bonaventure en état d’alerte alors qu’ils se précipitent pour évaluer les dégâts et assurer la sécurité de leurs collègues et amis. ” Parmi ceux qui sont dans une situation désespérée se trouvent les Drs. Neil Melendez et Aaron Glassman, qui «assistent à un événement caritatif lorsque leur vie est menacée par le tremblement de terre», selon la description officielle de l’épisode de la partie 1, «Blessé».

Pendant ce temps, une promo prolongée révèle un troisième personnage en danger: l’ancienne colocataire de Shaun et (ancien?) Amoureuse Lea. Cela le mène dans une périlleuse mission de recherche et sauvetage à travers un bâtiment au bord de l’effondrement complet.

À ce stade, nous devons probablement noter que les promotions sont souvent trompeuses. Ce n’est pas parce que la vie de Melendez, Glassman et Lea est en jeu que cela signifie que l’un d’entre eux connaîtra un sort inopportun. Il est également possible que The Good Doctor nous prenne par surprise et tue quelqu’un qui n’est pas référencé dans le matériel promotionnel. Cela pourrait signifier un autre médecin, ou l’un des nombreux blessés à la suite de la catastrophe naturelle qui frappe San Jose.

Quel que soit le résultat, ABC a clairement expliqué une chose: «Tout le monde ne survivra pas.»

La finale de la saison 3 de Good Doctor’s sera diffusée les lundi 23 et 30 mars à 10 / 9c. Faites défiler la galerie ci-jointe pour avoir une idée des personnages les plus susceptibles de voir leur vie écourtée, puis pesez ci-dessous.

