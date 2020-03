“Good Girls” Recap Season 3, Episode 4 – Le coût de la vie

HISTOIRES CONNEXES

Beth Boland vit sur du temps emprunté. Avec Rio toujours captivante de Good Girls, la fausse histoire de sa grossesse ne la sauvera pas pour toujours. Ces dames devraient mieux penser à leur prochain jeu rapidement avant que ce trio ne soit abattu en duo.

La maison de Beth est toujours surveillée par le goon de Rio dans l’épisode de dimanche, incitant Dean à acheter une arme à feu. “J’ai besoin de tuer un homme”, dit-il au greffier, ce qui n’est probablement pas la meilleure chose à dire lors de l’achat d’un gat. Alors que Dean va tout John Wayne, la menace de danger épuise Beth. Le mec de Rio est garé de l’autre côté de la rue en train de se détendre avec une copie d’InTouch qu’il a ramassée chez un voisin. Annie leur suggère d’aller au Canada et d’acheter un bébé, ce qui est vraiment la chose la plus Annie qu’elle puisse dire. Ils ont du mal à trouver un plan potentiel, très conscients que le temps presse.

Sara, la fille de Ruby, est renvoyée d’un concert de tutorat lorsqu’elle est accusée d’avoir volé un «stylo stupide». Ce stylo est une pièce gravée en platine qui coûte autant qu’une voiture. Lorsque Ruby essaie de défendre Sara, Stan fait face à une attitude. Il rechigne quand Ruby demande ce qu’ils vont faire. “Vous êtes le seigneur du crime résident”, crache-t-il. Coups de feu tirés!

Beth organise une réunion avec Rio. Après avoir commandé une série de coups de feu, elle lui dit qu’elle a perdu le bébé. “Alors qu’est-ce qui vient ensuite?” lui demande-t-elle. «Rien de bon», est sa réponse. Elle lui demande combien vaut sa vie, mais il lui répond qu’elle ne peut pas se le permettre. “Et si je pouvais?” elle demande.

Le prix à payer: 100 000 $. “Comment était-il ferme sur ce numéro?” demande Ruby. (Je dirais plutôt ferme, Rube!)

Les dames se rencontrent dans un bar sportif pour réfléchir. Pendant qu’Annie décharge une autre idée à demi armée, Ruby se dirige vers la salle de bain. Elle choisit de braver les choses dans la chambre des hommes et trouve la réponse qu’ils recherchent: un maillot signé Gordie Howe de la Coupe Stanley de 1955. Alors qu’ils tentent de s’évader, une serveuse renverse accidentellement un plateau sur Ruby, tachant tout le dos du maillot avec de la sauce. En utilisant du vinaigre, du bicarbonate de soude et du jus de citron, Beth fait une pâte pour essayer de la nettoyer. Combien de temps faut-il pour qu’une teinture se rétablisse?

Pendant ce temps, Stan déchire la chambre de Sara à la recherche du stylo. Ruby défend une fois de plus sa fille, mais Stan n’en entendra rien. On dirait que les activités parascolaires de Ruby affectent enfin son front intérieur. Voilà pour les rouleaux d’oeufs.

Annie et son thérapeute, le Dr Cohen, se lient quand Annie, craignant pour la vie de sa sœur, lui dit accidentellement que Beth a un cancer… du même genre que sa mère est malheureusement décédée. Les deux partagent une accolade qui donne à Annie la mauvaise impression. Elle le lui demande la prochaine fois qu’elle le verra, mais il lui assure qu’un câlin n’est qu’un câlin et qu’il a peut-être dépassé une frontière.

Le remède à la maison de Beth nettoie le maillot, donc les filles se rencontrent dans un magasin de prêteur sur gages pour colporter les marchandises. À leur grande consternation, le maillot est un faux, mais Ruby trouve autre chose de valeur: le stylo Sara a été accusé de vol. Elle montre une photo de Sara à l’homme derrière le comptoir, et il s’avère que la jeune sauterelle est coupable car accusée!

Ruby confronte Sara à propos de l’argent et la fille dit que c’est au même endroit que Ruby garde le sien. «Je ne sais pas ce que vous faites, mais cela ne vient pas de la peinture des ongles», explique Sara.

En utilisant l’argent de Sara, Ruby reçoit une cargaison de célibataires et les femmes se mettent au travail pour imprimer de nouveaux billets contrefaits. Nous montons à travers quelques lots, avec leur nouvel employé retournant de l’argent froid et dur (réel). Mais il ne faut pas longtemps à Rio pour l’arracher. Apparemment, le gars de Beth faisait passer de l’argent par le gars de Rio, et maintenant Rio veut savoir qui est son employeur … parce que le faux argent semble bon. Très bien.

Le Dr Cohen se rend dans l’appartement d’Annie et lui dit qu’il n’est pas rare que les patients écrasent leurs thérapeutes. Puis il laisse tomber certaines connaissances: “Vous avez une histoire de poursuite d’hommes inaccessibles, qui est un mécanisme de défense pour vous protéger contre le rejet.” Il lui dit qu’elle utilise le sexe et le sarcasme pour la rendre à l’épreuve des balles à toute véritable émotion. Mec, ce mec est bon! “Vous ne pouvez pas me facturer cela”, est la seule chose qu’Annie peut rassembler.

Rio rend visite à Beth et travaille et exige qu’elle lui montre son processus d’impression. Beth essaie de jouer stupide, mais Rio sort un pistolet, donc clairement le gabarit est en place. Elle l’amène dans l’arrière-boutique et le guide à travers sa production. Quand tout est dit et fait, Beth lui demande ce qu’il pense. «Je pense que j’ai besoin de toi vivant», dit-il.

Il semble que Beth ait enfin trouvé une bouée de sauvetage. Sera-t-elle un jour libre du règne de Rio? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!