Good Omens Star serait censé jouer Lucifer de DCEU

Après avoir traversé différentes étapes de l’enfer du développement au cours des 20 dernières années, une adaptation à l’écran de la série de bandes dessinées de Neil Gaiman L’homme de sable est enfin en route. Netflix est intervenu pour faire l’émission de télévision DC, quelque chose que les fans voulaient voir depuis des décennies, mais bien sûr, le vers Sandman de Gaiman a déjà été exploité par le service de streaming, car Lucifer est basé sur la version du diable de ces bandes dessinées.

Le Sandman ne sera cependant pas connecté à l’ancienne série FOX et présentera une interprétation différente de Lucifer Morningstar, et We Got This Covered entend nos sources – qui ont donné des scoops DC précédents comme Viola Davis reviendrait pour The Suicide Squad et Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis” – que la star de Good Omens Michael Sheen est un acteur qui est à l’œil pour le rôle. L’implication potentielle de Sheen dans le projet n’est pas une surprise non plus, étant donné que son étroite amitié avec Gaiman signifie qu’il joue souvent dans les productions du célèbre écrivain. Atterrir le rôle de Satan serait également une inversion amusante de son rôle de bons présages – l’ange Aziraphale.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

La chose vraiment intéressante à propos de ce que nous entendons, cependant, est que The Sandman’s Lucifer continuera à apparaître dans le DCEU. Selon nos sources – les mêmes qui ont dit qu’un spectacle Green Lantern allait venir sur HBO Max – la série de Netflix fera essentiellement partie de la franchise cinématographique, bien que nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’il y ait une réelle connectivité (pensez à la façon dont les différents Defenders montrent sur Netflix faisaient techniquement partie du MCU mais n’avaient pas grand-chose qui les connectait au cinéma). Cela étant dit, il est prévu d’intégrer certains de ses personnages dans le DCEU plus tard, y compris Lucifer.

Nous ne savons pas encore où, dans le DCEU, Warner Bros veut utiliser Lucifer, mais nous sommes conscients qu’ils ont également de grands projets pour John Constantine, alors ils veulent clairement plonger dans le côté surnaturel / horreur de l’univers DC. Dans les années à venir. Celui qui atterrira le rôle de Lucifer pourrait alors avoir un grand avenir dans la franchise.

Pour l’instant, cependant, ce que nous pouvons vous dire avec une certitude absolue, c’est que Allan Heinberg de Wonder Woman est le showrunner de L’homme de sable, Gaiman et David S. Goyer servant de producteurs exécutifs. Nous ne savons pas encore qui jouera le personnage ou une star de production / date de sortie, mais nous vous informerons dès que nous en apprendrons davantage.