«Good Trouble» renouvelé pour la saison 3 sur Freeform

Good Trouble retrouvera Callie et Mariana: Freeform a renouvelé le spin-off des Fosters pour la saison 3, a appris TVLine. L’annonce a été faite vendredi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie.

La dramatique, dirigée par Maia Mitchell et Cierra Ramirez, est actuellement au milieu de sa deuxième saison, qui vient de reprendre le 15 janvier. Alors que la saison 2 continue, la relation de Callie et Mariana est en mauvais état après la récente décision de Callie d’emménager petit ami Jamie. Pendant ce temps, Alice (Sherry Cola) équilibre sa vie amoureuse avec la comédie stand-up, Davia (Emma Hunton) découvre que le système éducatif peut être brisé et Dennis (Josh Pence) trouve une nouvelle façon de gérer sa dépression, entre autres développements.

Pendant ce temps, le spécial de Noël de décembre 2019 a également été riche en événements pour le clan Foster. Noah Centineo est brièvement revenu en tant que Jésus, qui a révélé qu’il s’était fiancé à Emma, ​​la chérie du lycée (Amanda Leighton), tandis que Callie et Jamie semblaient se rapprocher de cet événement.

“Nous allons le découvrir. C’est ce que je vais dire », a déclaré à la TVLine la productrice exécutive Joanna Johnson à propos de l’engagement potentiel de Jamie et Callie. “[Jamie] a une bague. Ce n’est peut-être pas le cas maintenant, mais ce sera peut-être bientôt. Nous répondrons certainement à ces questions dans [Season] 2B. “

Johnson a également taquiné que “nous avons quelqu’un” de The Fosters aligné pour revenir dans la saison 2B, ajoutant avec un rire que “je ne veux pas vous dire qui.”

Nouveaux épisodes de Good Trouble air mercredi à 10 / 9c; notre tableau de bord de renouvellement du câble a été mis à jour avec le ramassage de la saison 3 de l’émission.