Goodyear présente un prototype de pneu intelligent qui se répare

L’avenir du transport terrestre est un mystère, étant donné que les humains du futur ont des colonies sur d’autres planètes, mais la seule chose qui est vraie, c’est qu’il doit être adaptable à n’importe quel terrain ou environnement. En y pensant, l’entreprise Goodyear a conçu un nouveau pneu conceptuel adaptable et résistant à toutes les routes, En plus d’avoir la particularité de se réparer soi-même.

“Goodyear souhaite que ses pneus soient un élément déterminant pour répondre aux besoins de mobilité du consommateur”, a déclaré Mike Rytokoski, vice-président et directeur marketing de Goodyear Europe. “C’est dans cette intention que nous avons décidé de créer un prototype de pneu conçu pour l’avenir de la mobilité électrique personnalisée et pratique.”

L’essence de ce prototype consiste en un composé rechargeable et biodégradable dans les bandes qui peuvent être rechargées avec des capsules individuelles, ce qui simplifie considérablement le remplacement du pneu. Ces capsules sont remplies d’un composé liquide sur mesure, afin qu’elles permettent aux bandes de se régénérer et que le pneu, au fil du temps, s’adapte aux conditions atmosphériques, aux conditions routières ou simplement aux habitudes de conduite du conducteur

Le pneu utilise l’intelligence artificielle pour s’adapter aux profils du conducteur, générant un composé liquide sur mesure, réalisant la combinaison idéale spécifique selon le cycliste.

«Le composé sera fait d’un matériau biologique et sera renforcé de fibres inspirées d’un des matériaux les plus solides au monde: la soie d’araignée. Cela le rendra extrêmement durable et 100% biodégradable », a déclaré Goodyear dans un communiqué.

Les bandes reposeront sur une structure légère, non pneumatique, haute et étroite. Il s’agit d’une construction fine et robuste qui nécessite un minimum d’entretien et éliminera la nécessité de maintenir la pression ou la perte de temps lors du remplacement des pneus.

Il s’agit d’un prototype et pour le moment il n’est pas prévu de le développer en masse.

