Google a demandé à ses employés aux États-Unis UU. travailler à domicile pour le coronavirus

Après que de nombreuses villes de la côte est des États-Unis ont envoyé leurs employés travailler chez eux (une mesure préventive contre le coronavirus, dont les premiers cas se sont produits dans cette région de l’Amérique du Nord à Washington), maintenant Google a demandé aux travailleurs de tout le pays et du Canada de travailler à domicile pour éviter de nouvelles infections par Covid-19.

En outre, les travailleurs temporaires qui travaillent dans l’un des bureaux de Google aux États-Unis recevront une petite somme d’argent s’ils tombent malades de Covid-19. La recommandation de travailler à partir de leur domicile est entrée en vigueur aujourd’hui et se terminera, pour l’instant, le 10 avril.

De son côté, le PDG de Google, Sundar Pichai, a commenté sur son compte Twitter que c’était une mesure pour empêcher la propagation du virus:

Si possible, aider à rester isolé des autres aide la communauté tout entière à se propager et, plus important encore, contribuera à alléger le fardeau des systèmes de santé publique pour aider les personnes dans le besoin (selon la recommandation d’experts).

