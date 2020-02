Google a envoyé des photos privées de ses utilisateurs à des étrangers

Vous avez peut-être été victime d’une erreur, car Google a commencé à alerter certains utilisateurs de Google Photos que leur confidentialité peut avoir été compromise en raison d’une série de “problèmes techniques” présentés par leur service de plats à emporter, faisant échanger ses photographies ou vidéos avec des étrangers.

Takeout, un service lancé en 2016 pour exporter des fichiers depuis Gmail ou YouTube et, dans ce cas, aussi depuis Google Photos, a présenté – je dirais – de sérieux problèmes l’année dernière. Entre le 21 et le 25 novembre 2019, il est possible que certains utilisateurs qui ont décidé de sauvegarder leurs fichiers pendant cette période, ils ont subi une fuite de données … ce qui signifie que leurs photos personnelles peuvent être entre les mains d’un étranger en ce moment.

“Nous informons les utilisateurs d’une erreur qui pourrait avoir affecté les utilisateurs qui ont utilisé Google Takeout pour exporter leur contenu Google Photos entre le 21 et le 25 novembre. Ces utilisateurs peuvent avoir reçu un fichier incomplet ou des vidéos, pas des photos, qui n’étaient pas d’eux. Nous résolvons le problème sous-jacent et avons mené une analyse approfondie pour éviter que cela ne se reproduise. Nous regrettons que cela se soit produit »expliqua la société.

Alors que Google a déploré ce qui s’est passé et a promis que cela ne se reproduirait pas, il n’a pas fourni de détails sur le nombre de personnes affectées ni sur le nombre de fichiers distribués par erreur. Cependant, selon 9to5Google, il est très possible que moins de 0,01% des utilisateurs de Google Photos aient été compromis, bien que cela ne devrait pas être une incitation lorsque Le service photo de Google compte plus d’un milliard d’utilisateurs. Ce qui, comme ils le soulignent dans The Verge, implique que même si le pourcentage de personnes touchées est relativement faible, un grand nombre de personnes peuvent avoir été compromises.

.