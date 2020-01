Google a présenté une courte application vidéo pour les didacticiels

Google a présenté Tangi, une application expérimentale pour partager des didacticiels de 60 secondes axés sur des choses comme l’artisanat, cuisine, maquillage, vêtements, etc. Et tout semble indiquer que c’est la façon dont l’entreprise pénètre sur le marché de TikTok et Byte, mais avec une touche légèrement différente.

L’application a été créée dans la zone 120, le laboratoire de Google pour les projets expérimentaux. Tangi signifie TeAch and Give Il espère favoriser la communauté afin que les utilisateurs puissent partager des vidéos utiles ou des astuces pour faire diverses choses.

Selon Google, l’une des vidéos les plus lues montre une «astuce» pour faire du guacamole dans la coque d’avocat. Bien sûr, les utilisateurs peuvent acquérir d’autres compétences ou curiosités. comment faire des fleurs avec des cuillères en plastique ou des bougies de différents types.

Fait intéressant, Tangi n’est disponible que dans l’App Store et encore, nous ne savons pas pourquoi, il n’apparaît pas dans le Google Play Store, oui, il a également une plate-forme sur le web (tangi.co) et j’espère qu’il sera bientôt disponible dans tout dans le monde, car il existe des endroits où la fonction de téléchargement de vidéos n’est pas encore activée.

