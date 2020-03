Google annule les E / S 2020 par crainte d’un coronavirus

Google a annoncé l’annulation d’E / S 2020, l’un de ses plus grands événements pour développeurs de l’année. La société craint que l’événement ne contribue à l’expansion du coronavirus, alors maintenant sera développé à distance. Les E / S devaient se tenir les 12, 13 et 14 mai 2020 à Mountain View, en Californie.

Dans un communiqué de presse, Google a confirmé l’annulation d’E / S 2020 en raison du coronavirus (Covid-19):

“En raison de l’inquiétude suscitée par le coronavirus (Covid-19), et selon le guide de santé du CDC, l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler en personne l’événement Google I / O qui allait se tenir à l’amphithéâtre Shoreline. “

Maintenant google cherchez d’autres façons d’organiser votre événement pour les développeurs Android le plus grand de l’année à tous les intéressés:

“Dans les semaines à venir, nous chercherons de nouvelles façons de modifier les E / S pour se connecter et continuer à développer la communauté des développeurs.”

Google annonce généralement dans les E / S les modifications les plus importantes d’Android, et cette année, il était prévu de présenter les nouvelles d’Android 11 et les mises à jour pour ses plates-formes telles que Google Photos, Google Maps, Google Lens entre autres. Il devait également présenter ses nouveaux smartphones Pixel.

L’I / O 2020 a été annoncé à la fin de l’année dernière et devait avoir lieu en Californie, aux États-Unis. UU., Entre le 12 et le 14 mai. Ceux qui ont acheté leurs billets recevront leur remboursement le 13 mars. L’annulation de l’événement le plus important pour les développeurs Google est l’un de plus dans la liste des événements technologiques annulés en raison du coronavirus.

