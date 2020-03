Google annule sa conférence des développeurs pour le coronavirus COVID-19

Grâce à son compte Twitter, Google a annoncé l’annulation de sa conférence annuelle des développeurs pour protéger “La santé et la sécurité de tous les acteurs” et il a été catégorique lorsqu’il a confirmé qu ‘”il ne tiendra aucune conférence en ligne à sa place”.

«À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions faire est de concentrer notre attention sur l’aide aux personnes face aux nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous continuerons de faire tout notre possible pour aider nos communautés à rester en sécurité, informées et connectées », a-t-elle expliqué dans un deuxième tweet.

La déclaration se termine en disant qu’ils continueront à partager des informations sur les mises à jour Android sur les différents blogs et forums de l’entreprise.

Un coup dur porté à la technologie Android et aux développeurs, d’autant plus qu’ils avaient déjà annulé “Google Cloud Next ’20: Digital Connect” pour les mêmes raisons sanitaires.

.