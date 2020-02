Google est poursuivi pour violation présumée de données sur les Chromebooks pour enfants

Google est sur la sellette pour avoir prétendument collecté des données personnelles de nombreux jeunes étudiants sans consentement via leurs ordinateurs portables #Chromebook populaires.



Google est l’une des entités les plus fiables au monde – les Américains ont même plus confiance en Google qu’en l’acteur Tom Hanks, selon un fait que nous avons étrangement rencontré récemment. Cependant, ces statistiques pourraient voir une baisse du côté négatif du géant du numérique si cette récente poursuite pour violation de données avec laquelle ils avaient été frappés s’avérait vraie.

Dina Rudick / The Boston Globe via

. rapporte que le procureur général du Nouveau-Mexique, Hector Balderas, poursuit la société mère de Google Alphabet Inc avec des allégations selon lesquelles le logiciel éducatif du moteur de recherche recueille des données personnelles sans le consentement de nombreux jeunes étudiants. Les enfants à travers le pays comptent sur les ordinateurs portables Chromebook très populaires de Google depuis des années, comme on le voit ci-dessus sur la photo de deux étudiants travaillant sur des Chromebooks offerts par Google à leur école, l’école Mildred Avenue K-8, en 2014. Google a répondu en qualifiant les allégations de «factuellement erronées», même si elles n’ont pas répondu à une demande d’élaboration. Le logiciel en question est le progiciel gratuit ou à faible coût G Suite for Education, qui est fourni avec des outils de messagerie et d’écriture.

Le procureur général adjoint de Balderas, Brian McMath, déclare que des tests récents effectués par son équipe ont montré que des étudiants de moins de 13 ans avaient leur navigation sur le Web, leur emplacement, leurs mots de passe et d’autres informations personnelles transmises à Google via les mêmes Chromebooks fournis à leurs écoles. Leur procès indique que Google a violé la “loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne” en ne recueillant pas le consentement parental vérifiable avant de collecter les données.

Bien que McMath admette qu’aucune preuve n’indique que Google a abusé des données collectées, son entreprise pense que l’entreprise pourrait générer des revenus à partir des informations qu’elle détient. En réponse, le porte-parole de Google, Jose Castaneda, a déclaré: “G Suite for Education permet aux écoles de contrôler l’accès au compte et exige que les écoles obtiennent le consentement des parents si nécessaire.”

Lisez le rapport complet sur . et faites-nous savoir si cette nouvelle vous fait perdre un peu de confiance en Google en sonnant plus bas dans les commentaires.

